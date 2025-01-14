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انتهاء أول جلسة استماع بشأن عزل رئيس كوريا الجنوبية في غضون 4 دقائق

1/14/2025 4:35:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 14 - 1 (كونا) -- انتهت أول جلسة استماع رسمية بشأن عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الثلاثاء بعد أربع دقائق وذلك بسبب غيابه بعدما رفضت المحكمة الدستورية طلبه باستبعاد أحد القضاة الثمانية من المحاكمة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية انه من المقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية ظهرا (0500 بتوقيت غرينتش) وستواصل المحكمة نظر القضية بغض النظر عما إذا كان يون حاضرا أم لا وذلك حسبما قال رئيس المحكمة بالإنابة مون هيونغ باي مستشهدا بالقانون ذي الصلة.
وجاءت جلسة الاستماع اليوم بعد شهر واحد من تصويت الجمعية الوطنية على عزل يون على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر الماضي.
وقال محامو يون في وقت سابق إن الرئيس الذي تم إيقافه عن أداء مهامه لن يحضر الجلسة بسبب مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية وسط محاولة المحققين احتجازه بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزل يون من اليوم الذي تلقت فيه طلب القضية في 14 ديسمبر الماضي.
وفي حال تم تأييده فسيتم عزل الرئيس من منصبه مما يؤدي بدوره الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما اما في حال تم رفض القضية فستتم إعادة تعيينه. (النهاية)

م ك / ا ب خ



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