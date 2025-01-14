انتهاء أول جلسة استماع بشأن عزل رئيس كوريا الجنوبية في غضون 4 دقائق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 14 - 1 (كونا) -- انتهت أول جلسة استماع رسمية بشأن عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الثلاثاء بعد أربع دقائق وذلك بسبب غيابه بعدما رفضت المحكمة الدستورية طلبه باستبعاد أحد القضاة الثمانية من المحاكمة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية انه من المقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية ظهرا (0500 بتوقيت غرينتش) وستواصل المحكمة نظر القضية بغض النظر عما إذا كان يون حاضرا أم لا وذلك حسبما قال رئيس المحكمة بالإنابة مون هيونغ باي مستشهدا بالقانون ذي الصلة.
وجاءت جلسة الاستماع اليوم بعد شهر واحد من تصويت الجمعية الوطنية على عزل يون على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر الماضي.
وقال محامو يون في وقت سابق إن الرئيس الذي تم إيقافه عن أداء مهامه لن يحضر الجلسة بسبب مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية وسط محاولة المحققين احتجازه بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزل يون من اليوم الذي تلقت فيه طلب القضية في 14 ديسمبر الماضي.
وفي حال تم تأييده فسيتم عزل الرئيس من منصبه مما يؤدي بدوره الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما اما في حال تم رفض القضية فستتم إعادة تعيينه. (النهاية)
م ك / ا ب خ
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