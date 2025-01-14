وزير الأشغال: بدء الصيانة الجذرية للطرق في (العقيلة) ضمن العقود الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الثلاثاء بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة العقيلة قطعة 3 ضمن العقود الجديدة مؤكدة استمرار الوزارة بتنفيذ مشاريع
صيانة الطرق في كل المناطق مع الالتزام التام بضمان الجودة وتحقيق المواصفات العالمية لتطوير بنية تحتية متطورة.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي
بشأن بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة العقيلة إن الفرق المعنية تولت معاينة المنطقة قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لها وستنطلق أعمال الصيانة في المناطق الأكثر تضررا ثم الأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة من فرق الوزارة.
وأوضحت أن مشاريع صيانة الطرق تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتحسين شبكة الطرق وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.
وشددت على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بمتابعة جميع مراحل التنفيذ من التصميم إلى الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة عالميا لضمان تحقق أعلى مستويات الأداء والمتانة للطرق.
وذكرت أن توجيهاتها بسرعة إنجاز أعمال الصيانة جاءت بناء على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد مؤكدة أن البنية التحتية لأي بلد هي الركيزة الأساسية لأي رؤية اقتصادية.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
وقالت الدكتورة المشعان إن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد مشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ودعمهما لمشاريع صيانة الطرق التي ستكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
من جانبه قال مشرف عقد 15 - محافظة الأحمدي - النطاق الأول المهندس عبدالله الكندري في تصريح صحفي إن الأعمال عبارة عن طبقات الرصف طبقا للفحوصات التي تمت من قبل المختبر الحكومي.
ودعا الكندري رواد الطريق إلى الصبر والتعاون مع الجهات المعنية لإنجاز أعمال الصيانة وفق الوقت المحدد. (النهاية)
م س ع / خ د ع
MENAFN14012025000071011013ID1109087711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.