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الجامعة العربية تؤكد مواصلتها دعم لبنان لترسيخ سيادته وتحقيق الامن والاستقرار

1/14/2025 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط اليوم الثلاثاء مواصلة الجامعة القيام بالدور المنوط بها تجاه دعم لبنان وتطلعها للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار له وكل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية.
جاء ذلك في بيان لابوالغيط عقب زيارته امس الاثنين الى لبنان بهدف تهنئة الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناسبة توليه رئاسة البلاد.
ولفت في هذا الصدد الى أهمية الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات ملموسة نحو الوفاء بالمتطلبات الشعبية بحيث تضع لبنان على الطريق الصحيح للتعافي وتجعله بمنأى عن أي تجاذبات وصراعات خارجية وتعزز علاقاته مع محيطه العربي على أسس سليمة.
واعرب ابو الغيط عن تمنياته للرئيس عون بكل التوفيق في قيادة دفة لبنان وان يكون عهد جديد مليء بالأمل لما يحظى به من ثقة شعبية وكفاءة ووطنية مثنيا في هذا الاطار على خطاب القسم الذي ألقاه عون أمام البرلمان باعتباره يؤسس لعهد جديد يستحقه هذا البلد وشعبه بعد طول معاناة وأزمات.
وذكر البيان أن ابوالغيط التقى خلال الزيارة بكل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حيث أكد خلال تلك اللقاءات على أن لدى لبنان اليوم فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد له عافيته ولشعبه الثقه بنخبة الحكم كما تحقق له انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مفهوم سيادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها.(النهاية)

م ف م / م ع ا




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