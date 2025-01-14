الجامعة العربية تؤكد مواصلتها دعم لبنان لترسيخ سيادته وتحقيق الامن والاستقرار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط اليوم الثلاثاء مواصلة الجامعة القيام بالدور المنوط بها تجاه دعم لبنان وتطلعها للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار له وكل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية.
جاء ذلك في بيان لابوالغيط عقب زيارته امس الاثنين الى لبنان بهدف تهنئة الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناسبة توليه رئاسة البلاد.
ولفت في هذا الصدد الى أهمية الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات ملموسة نحو الوفاء بالمتطلبات الشعبية بحيث تضع لبنان على الطريق الصحيح للتعافي وتجعله بمنأى عن أي تجاذبات وصراعات خارجية وتعزز علاقاته مع محيطه العربي على أسس سليمة.
واعرب ابو الغيط عن تمنياته للرئيس عون بكل التوفيق في قيادة دفة لبنان وان يكون عهد جديد مليء بالأمل لما يحظى به من ثقة شعبية وكفاءة ووطنية مثنيا في هذا الاطار على خطاب القسم الذي ألقاه عون أمام البرلمان باعتباره يؤسس لعهد جديد يستحقه هذا البلد وشعبه بعد طول معاناة وأزمات.
وذكر البيان أن ابوالغيط التقى خلال الزيارة بكل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حيث أكد خلال تلك اللقاءات على أن لدى لبنان اليوم فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد له عافيته ولشعبه الثقه بنخبة الحكم كما تحقق له انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مفهوم سيادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها.(النهاية)
م ف م / م ع ا
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