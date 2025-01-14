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مدير (الموانئ) الكويتية: نستعد لدخول عالم الموانئ الذكية وتحقيق مكانة رائدة في القطاع

1/14/2025 4:35:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله الدبوس (لقاء)
الكويت - 14 - 1 (كونا) -- أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم عبدالعزيز الصباح سعي المؤسسة إلى دخول عالم الموانئ الذكية منطلقة من تصور واضح ومفصل للاحتياجات التدريبية لتمكين كوادرها من مواكبة النمو المتوقع في حركة النقل البحري وتحقيق مكانة رائدة في قطاع إدارة وتشغيل الموانئ البحرية وربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية.
وقال الشيخ خالد الصباح في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المؤسسة تعمل على تطوير موظفيها في مجال إدارة الموانئ ومرافقها والعمليات التشغيلية واللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكنهم من مواكبة التغيرات التي تشهدها المنطقة استعدادا للتحول إلى (الموانئ الذكية).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على ابتعاث منتسبيها إلى دورات تدريبية محلية ودولية والمشاركة في معارض ومؤتمرات إقليمية ودولية لتطوير أدائهم وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار وتزويدهم بأدوات تحسن مهاراتهم لزيادة الإنتاجية والمساهمة في تكريس سبل تبادل الخبرات.
وعن إيرادات المؤسسة أوضح أنها حافظت على أرباحها من خلال عدة إجراءات منها ترشيد الإنفاق وانسيابية تفريغ السفن وتوفير ساحات تخزينية لسرعة مناولة البضائع ما يسهم في استقبال عدد أكبر من السفن إضافة إلى تذليل العوائق التي تواجه حركة البضائع بما فيها عمليات التفتيش الجمركي.
وأفاد بأن المؤسسة تعمل على زيادة إيراداتها من خلال رفع كفاءة العمل التشغيلي وتحسين مؤشرات الأداء لجذب عدد أكبر من السفن إضافة إلى التوجه نحو إقامة مشروعات استثمارية لتطوير العمل في الموانئ الثلاثة (الشويخ والشعيبة والدوحة) واستغلال الأراضي المخصصة لها لأغراض التخزين لما لها من بالغ الأثر الإيجابي في جذب الشركات العالمية والإقليمية.
وأكد الشيخ خالد الصباح أن المؤسسة تعمل على وضع خطط قصيرة المدى لتطوير البنى التحتية لميناءي الشويخ والشعيبة لا سيما الشبكات الخدمية وشبكات الطرق الداخلية لتجهيزهما لمشروعات خطة التنمية.
ولفت إلى أن خطة التنمية تتضمن تطوير الموانئ والمرافق التابعة لها وزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تعميق القناة الملاحية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وتوسعة الموانئ لإنشاء أرصفة جديدة وزيادة الرقعة التخزينية إضافة إلى تطوير الآلات لتسهيل حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية داخل الميناء.
وحول ما تحتاجه المؤسسة لتكون في مصاف الموانئ العالمية أكد الشيخ خالد الصباح أنها بحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والتطور الرقمي لدعم كفاءة التشغيل وتزويد الأرصفة بأحدث آليات المناولة وتطوير مرافقها وخدماتها وتحديث لوائحها وأنظمتها لتتوافق مع معايير الموانئ العالمية إضافة إلى تعزيزها بخبرات استشارية عالمية متخصصة.
وعلى صعيد الرؤية المستقبلية لفت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على دراسة المشاريع التي ستبدأ إجراءاتها خلال الأشهر المقبلة من خلال طرح مناقصات لإعداد دراسات جدواها كاشفا أن من ضمنها "تطوير النقع البحرية واستغلال الأراضي المخصصة لها للأغراض التخزينية بما يضمن تعزيز إيراداتها".
ونوه بدور القطاع الخاص في نشاط إدارة الموانئ ومرافقها في مجال عمليات مناولة البضائع وتوفير المعدات والقطع البحرية وغيرها مؤكدا استمرار التعاون مع القطاع الخاص لإيمان المؤسسة بالدور الحيوي لهذا القطاع في عمليات تشغيل وإدارة الموانئ.
وعما إذا كان هناك توجه لخصخصة بعض قطاعات المؤسسة أشار إلى أن ذلك يخضع لاستراتيجية الدولة ورؤيتها المستقبلية بالنسبة لنشاط الموانئ. (النهاية)

ع د / ه ث




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