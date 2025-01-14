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السفير العماني: 3ر4 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت في الأشهر العشر الأولى من 2024

1/14/2025 4:35:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد الدكتور صالح الخروصي اليوم الثلاثاء إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ نحو 4 مليارات و300 مليون دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2024 (حتى شهر أكتوبر) بزيادة حوالي الضعف مقارنة بعام 2023.
وأضاف السفير الخروصي في لقاء مع وسائل الإعلام في الكويت عقده في مقر السفارة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عمان وللحديث عن تجذر العلاقات بين بلاده والكويت أن الاستثمار المباشر لدولة الكويت في السلطنة العام 2023 بلغ نحو 3 مليارات و272 مليون دولار فيما بلغ العام 2024 (حتى نهاية شهر سبتمبر) مليارين و163 مليون دولار.
وأكد أن العلاقات الكويتية - العمانية حفلت خلال العام المنصرم بالعديد من الفعاليات والأنشطة ما يمكن وصفها بأنها "سنة ذهبية" ومن أبرز المحطات والأحداث في هذا الشأن زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه إلى سلطنة عمان في زيارة دولة في 6 و 7 فبراير الماضي.
وأوضح أن هذه الزيارة تضمنت افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالشراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية ومجموعة أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة يصل إنتاجها اليومي إلى 230 ألف برميل وتصل قيمتها الاستثمارية إلى نحو 9 مليارات دولار وتعد من بين أحدث وأكبر المصافي في الشرق الأوسط كما تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان ودولة الكويت ونموذجا مثاليا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أنه يضاف إلى هذا المشروع العملاق مشروع الصناعات البتروكيماوية الذي ينتظر ان يبدأ قريبا باستثمار مشترك يبلغ نحو 7 مليارات دولار إضافة إلى خزانات النفط في محطة (رأس مركز) التي تستوعب نحو 25 مليون برميل مما يجعلها أكبر منشأة لتخزين النفط في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميا.
وذكر السفير الخروصي أن من بين أبرز محطات العلاقات الكويتية - العمانية العام الماضي زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله إلى دولة الكويت في زيارة دولة 13-14 مايو الماضي وقد عقد أثناء الزيارة الملتقى الاقتصادي العماني - الكويتي الذي استعرض فيه الجانبان فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري كما تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار بين جهازي الاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة في البلدين وكذلك الأكاديمية الدبلوماسية العمانية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي.
واستعرض أبرز الأنشطة بين البلدين لعام 2024 منها انعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت أول ديسمبر الماضي وانعقاد الدورة العاشرة للجنة الكويتية - العمانية المشتركة في دولة الكويت 30-31 أكتوبر الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين وانعقاد المنتدى الاقتصادي الكويتي - العماني والمعرض المصاحب له في الكويت 22-26 ديسمبر الماضي برعاية وحضور وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبمشاركة 50 شركة عمانية و20 شركة كويتية وعدد من كبار رجال الأعمال وإقامة الأسبوع الثقافي العماني في الكويت 3-5 سبتمبر الذي شهد عدة فعاليات.
وبمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم قال السفير الخروصي إنه تحقق لسلطنة عمان الكثير من المنجزات منها إعادة هيكلة الكثير من مؤسسات الدولة إذ تضمنت إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتقليص النفقات وإجراء تعديلات في النظام الأساسي للدولة والسلطة التشريعية تم بموجبها وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم إضافة وضع ركائز وأسس واضحة لتحقيق رؤية عمان 2040 مع متابعة تنفيذ الخطط الخمسية بدءا بالخطة 2021-2025.
وأضاف أنه تم أيضا إجراء انتخابات مجلس الشورى والمجلس البلدي في العام 2023 كما تم في الجانب الاقتصادي تقليص المديونية العامة للدولة وزيادة الإيرادات وفق سياسات واجراءات مجددة قامت على أثرها وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع تصنيف الدولة وآخرها ما قامت به وكالة (ستاندرد آند بورز) برفع تصنيفها إلى (بي بي بي) من (بي بي+) وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من (مستقرة) إلى (إيجابية) مع تأكيد التصنيف الائتماني عند Bal.
وذكر أن سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم تقدمت في العديد من المؤشرات الدولية ومن بينها مؤشر الحرية الاقتصادية في العام 2024 لتحل في المرتبة 56 بعد أن كانت 96 في العام السابق وجاءت في المركز 11 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال متقدمة 27 مركزا عن العام 2023 كما أقرت الحكومة بتوجيه من جلالته منظومة الحماية الاجتماعية التي تراعي الظروف الاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الاقل دخلا.
وبين السفير الخروصي أنه في السياسة الخارجية استمرت سلطنة عمان في التأكيد على مبادئها الراسية لإحلال السلام في القضايا الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعملت على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم بدءا من محيطها الجغرافي الاقرب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذلك ضمن دول الجوار الجغرافي ثم في الاطار الدولي.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه كان للزيارات السامية لجلالة السلطان إلى كثير من دول العالم خلال السنوات الخمس الماضية دور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على الثوابت المستقرة في سياستها الخارجية التي تدعو لتعزيز القيم الإنسانية وإحلال السلام ونبذ العنف. (النهاية)

ع ع / ت م




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