Tuesday, 14 January 2025 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنظمة الدولية لتمكين المرأة تؤكد أهمية المبادرات الملهمة لمواجهة العنف ضد المرأة في العالم العربي

1/14/2025 4:35:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 14 – 1 (كونا) -- أكدت رئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات المستشارة ابتسام القعود اليوم الثلاثاء أهمية المبادرات المبتكرة والملهمة من مختلف أنحاء العالم العربي بشأن مواجهة العنف ضد المرأة وتقديم حلول واقعية ومستدامة تعزز حقوقها.
جاء ذلك في تصريح أدلت به القعود لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة إغلاق باب التقديم لجائزة (كفى) لأفضل مبادرة في مواجهة العنف ضد المرأة في الوطن العربي التي أطلقتها المنظمة في سبتمبر الماضي بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي في الكويت.
وقالت القعود إن هذه المشاركات تعبر عن وعي المجتمعات بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة كما تظهر قدرة الأفراد والمؤسسات على تقديم حلول واقعية ومستدامة تعزز حقوق المرأة.
وأضافت أن التصدي للعنف ضد المرأة ليس مجرد قضية تخص النساء فقط بل قضية مجتمعية تمس استقرار وأمن الأسرة والمجتمع ككل إذ تمثل كل خطوة تقدما نحو بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان ويعزز العدالة والمساواة.
وأوضحت أن جائزة (كفى) تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الرائدة في مواجهة مختلف أشكال العنف سواء كان جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا مؤكدة أن الجهود المشتركة والتعاون بين الأفراد والمؤسسات هو السبيل لتحقيق التغيير المنشود.
وبينت أن الجائزة تأتي كمنصة للاعتراف بالمبادرات الرائدة التي تعمل بجد لحماية النساء وتعزيز حقوقهن وفرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة مختلف أشكال العنف سواء كان جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
يذكر أن المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية مسجلة في وزارة العدل الكويتية وفي الأمم المتحدة وتعمل على تطوير قدرات المرأة عبر برامج تنموية متنوعة ساعية إلى تعزيز دور المرأة في قيادة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى مجتمعات سلمية وشاملة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




MENAFN14012025000071011013ID1109087706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث