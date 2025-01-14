المنظمة الدولية لتمكين المرأة تؤكد أهمية المبادرات الملهمة لمواجهة العنف ضد المرأة في العالم العربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 14 – 1 (كونا) -- أكدت رئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات المستشارة ابتسام القعود اليوم الثلاثاء أهمية المبادرات المبتكرة والملهمة من مختلف أنحاء العالم العربي بشأن مواجهة العنف ضد المرأة وتقديم حلول واقعية ومستدامة تعزز حقوقها.
جاء ذلك في تصريح أدلت به القعود لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة إغلاق باب التقديم لجائزة (كفى) لأفضل مبادرة في مواجهة العنف ضد المرأة في الوطن العربي التي أطلقتها المنظمة في سبتمبر الماضي بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي في الكويت.
وقالت القعود إن هذه المشاركات تعبر عن وعي المجتمعات بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة كما تظهر قدرة الأفراد والمؤسسات على تقديم حلول واقعية ومستدامة تعزز حقوق المرأة.
وأضافت أن التصدي للعنف ضد المرأة ليس مجرد قضية تخص النساء فقط بل قضية مجتمعية تمس استقرار وأمن الأسرة والمجتمع ككل إذ تمثل كل خطوة تقدما نحو بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان ويعزز العدالة والمساواة.
وأوضحت أن جائزة (كفى) تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الرائدة في مواجهة مختلف أشكال العنف سواء كان جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا مؤكدة أن الجهود المشتركة والتعاون بين الأفراد والمؤسسات هو السبيل لتحقيق التغيير المنشود.
وبينت أن الجائزة تأتي كمنصة للاعتراف بالمبادرات الرائدة التي تعمل بجد لحماية النساء وتعزيز حقوقهن وفرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة مختلف أشكال العنف سواء كان جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
يذكر أن المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية مسجلة في وزارة العدل الكويتية وفي الأمم المتحدة وتعمل على تطوير قدرات المرأة عبر برامج تنموية متنوعة ساعية إلى تعزيز دور المرأة في قيادة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى مجتمعات سلمية وشاملة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع. (النهاية)
م ر ف / خ د ع
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