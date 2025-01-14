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المشاط: تقرير التضخم في مارس المقبل سيؤكد انخفاض نسبته بشكل كبير في مصر

1/14/2025 3:46:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن أن تقرير التضخم الذي سيصدر في 10 مارس المقبل سيؤكد انخفاض نسبة التضخم في مصر بشكل كبير، وقالت إن التنمية البشرية تعد ركيزة أساسة من ركائز التنمية الاقتصادية وعلى رأس أولويات الحكومة المصرية

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم بعنوان“حول سردية الاقتصاد المصري” بمشاركة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة ورؤساء تحرير الصحف.

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وأعربت الوزيرةعن سعادتها لوجودها اليوم في الهيئة الوطنية للصحافة، والذي يتزامن مع احتفالها بمرور 7 سنوات على توليها حقيبة وزارية، مشيرة إلى أن عملية دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصب بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، موضحة أن الهدف الرئيس من عملية التنمية الاقتصادية تصب في إحساس المواطن المصري بتحسن معيشته، وتحقيق نموا اقتصاديا.

ودعت إلى ضرورة تعظيم استخدام مفهوم التنمية الاقتصادية والعمل على تحقيقه، مؤكدة لأن ذلك المصطلح يربط بين تحسين المعيشة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

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