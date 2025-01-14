المشاط: تقرير التضخم في مارس المقبل سيؤكد انخفاض نسبته بشكل كبير في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن أن تقرير التضخم الذي سيصدر في 10 مارس المقبل سيؤكد انخفاض نسبة التضخم في مصر بشكل كبير، وقالت إن التنمية البشرية تعد ركيزة أساسة من ركائز التنمية الاقتصادية وعلى رأس أولويات الحكومة المصرية
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم بعنوان“حول سردية الاقتصاد المصري” بمشاركة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة ورؤساء تحرير الصحف.
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وأعربت الوزيرةعن سعادتها لوجودها اليوم في الهيئة الوطنية للصحافة، والذي يتزامن مع احتفالها بمرور 7 سنوات على توليها حقيبة وزارية، مشيرة إلى أن عملية دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصب بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، موضحة أن الهدف الرئيس من عملية التنمية الاقتصادية تصب في إحساس المواطن المصري بتحسن معيشته، وتحقيق نموا اقتصاديا.
ودعت إلى ضرورة تعظيم استخدام مفهوم التنمية الاقتصادية والعمل على تحقيقه، مؤكدة لأن ذلك المصطلح يربط بين تحسين المعيشة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
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