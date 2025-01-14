وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير
الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم التزام مصر الثابت بدعم دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بها، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع وزيرة البيئة الرواندية فالينتين أواماريا، في مستهل زيارته لرواندا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بمجالات الموارد المائية والري بين البلدين، بحضور سفيرة مصر لدى رواندا نيرمين عصام الظواهري.
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وأعرب سويلم عن سعادته بهذه الزيارة الرسمية الأولى إلى رواندا، مؤكدًا تطلعه لتوطيد التعاون بين البلدين؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعب رواندا الشقيق.
وقال“إن جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل؛ بما يحقق مصالح كافة الدول، ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي”.
وأضاف“أنه تم خلال الجلسة مناقشة مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي عبر مذكرة تفاهم مقترحة تشمل تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات رواندا بمجال المياه مثل: مشروع حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة المياه، ومشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار؛ بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وللثروة الحيوانية”.
وتابع“أنه تم أيضًا مناقشة برامج التدريب وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين بمجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية”.
وأوضح أنه تم مناقشة المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للجانب الرواندي والتي يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بمخصصات تمويلية محددة؛ لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، ما يمكن من تحقيق تطلعات شعوب دول حوض النيل ويعزز من الترابط المصري مع تلك الدول.
وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزًا إفريقيًا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية بمجالات متعددة تشمل إدارة المياه، وأنظمة الإنذار المبكر، والتنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة.
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