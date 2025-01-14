وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم التزام مصر الثابت بدعم دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بها، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع البيئة الرواندية فالينتين أواماريا، في مستهل زيارته لرواندا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بمجالات الموارد المائية والري بين البلدين، بحضور سفيرة مصر لدى رواندا نيرمين عصام الظواهري.

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وأعرب سويلم عن سعادته بهذه الزيارة الرسمية الأولى إلى رواندا، مؤكدًا تطلعه لتوطيد التعاون بين البلدين؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعب رواندا الشقيق.

وقال“إن جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل؛ بما يحقق مصالح كافة الدول، ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي”.

وأضاف“أنه تم خلال الجلسة مناقشة مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي عبر مذكرة تفاهم مقترحة تشمل تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات رواندا بمجال المياه مثل: مشروع حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة المياه، ومشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار؛ بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وللثروة الحيوانية”.

وتابع“أنه تم أيضًا مناقشة برامج التدريب وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين بمجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية”.

وأوضح أنه تم مناقشة المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للجانب الرواندي والتي يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بمخصصات تمويلية محددة؛ لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، ما يمكن من تحقيق تطلعات شعوب دول حوض النيل ويعزز من الترابط المصري مع تلك الدول.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزًا إفريقيًا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية بمجالات متعددة تشمل إدارة المياه، وأنظمة الإنذار المبكر، والتنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة.