جونسون آند جونسون تستحوذ على شركة لعلاجات الصحة العقلية مقابل 15 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبرمت“جونسون آند جونسون” صفقة
لشراء جميع الأسهم القائمة في شركة“إنترا سليولار ثريابيز Intra-Cellular Therapies”، في رهان بمليارات الدولارات على علاجات الصحة العقلية.
وفي حين ارتفع سهم“جونسون آند جونسون” بنسبة 1.10% إلى 143.61 دولار، قفز سهم“إنترا سليولار” (ITCI) بنسبة 34.45% إلى 127.56 دولار، في تمام الساعة 05:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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ووفقًا لبيان شركة الأدوية، الصادر الإثنين، ستدفع 132 دولارًا للسهم نقدًا بقيمة إجمالية 14.6 مليار دولار، وسيكون هذا أكبر استحواذ في مجال التكنولوجيا الحيوية منذ أكثر من عام، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال“خواكين دواتو” الرئيس التنفيذي لشركة“جونسون آند جونسون”:“يعمل هذا الاستحواذ على تمييز محفظتنا بشكل أكبر، ويعمل كمحفز استراتيجي للنمو على المدى القريب والبعيد”.
وتركز“إنترا سليولار” على تطوير علاجات للصحة العقلية والاضطرابات والحالات العصبية، وتنتج دواء“لوميتبيرون”، وهو علاج للبالغين المصابين بالفصام ونوبات الاكتئاب المرتبطة بالاضطراب ثنائي القطب.
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