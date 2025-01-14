جونسون آند جونسون تستحوذ على شركة لعلاجات الصحة العقلية مقابل 15 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت“جونسون آند جونسون” لشراء جميع الأسهم القائمة في شركة“إنترا سليولار ثريابيز Intra-Cellular Therapies”، في رهان بمليارات الدولارات على علاجات الصحة العقلية.

وفي حين ارتفع سهم“جونسون آند جونسون” بنسبة 1.10% إلى 143.61 دولار، قفز سهم“إنترا سليولار” (ITCI) بنسبة 34.45% إلى 127.56 دولار، في تمام الساعة 05:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ووفقًا لبيان شركة الأدوية، الصادر الإثنين، ستدفع 132 دولارًا للسهم نقدًا بقيمة إجمالية 14.6 مليار دولار، وسيكون هذا أكبر استحواذ في مجال التكنولوجيا الحيوية منذ أكثر من عام، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال“خواكين دواتو” الرئيس التنفيذي لشركة“جونسون آند جونسون”:“يعمل هذا الاستحواذ على تمييز محفظتنا بشكل أكبر، ويعمل كمحفز استراتيجي للنمو على المدى القريب والبعيد”.

وتركز“إنترا سليولار” على تطوير علاجات للصحة العقلية والاضطرابات والحالات العصبية، وتنتج دواء“لوميتبيرون”، وهو علاج للبالغين المصابين بالفصام ونوبات الاكتئاب المرتبطة بالاضطراب ثنائي القطب.