شراكة بين سرج السعودية وصندوق استثمار في الأصول الرياضية قيمته 4 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت شركة“سرج” المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة“إنفيلد إنفستمنت بارتنرز” (Enfield Partners) الأميريكية التي أطلقت صندوقاً عالمياً للاستثمار في الأصول الرياضية بقيمة 4 مليارات دولار.

أفاد بيان أن الشركتين تطمحان للتعاون واستكشاف فرص النمو المتاحة في قطاع الرياضة العالمي، وفي أصول مثل: الأندية، والدوريات، ووسائل الإعلام، والبنية التحتية الرياضية، مع تعزيز الاستثمارات وتحقيق نتائج وعوائد مجزية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

موضوعاتبلومبرج:“سرج” السعودية بمحادثات لاستثمار مليار دولار في“دازن” “المركزي الياباني” يواجه ضغوطًا متزايدة لرفع أسعار الفائدة مع ارتفاع الأجور والتضخم العقوبات الجديدة على روسيا ترفع أسعار الديزل في أوروبا

أطلق الصندوق السيادي السعودي شركة“سرج” في أغسطس 2023 للاستثمار في قطاع الرياضة، وتهدف للحصول على حقوق الملكية للفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، لتحقيق عوائد مالية.

حسب بيان أصدره الصندوق وقت إطلاق الشركة، فإن“سرج” تتطلع إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.