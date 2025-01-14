شراكة بين سرج السعودية وصندوق استثمار في الأصول الرياضية قيمته 4 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبرمت شركة“سرج” المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة“إنفيلد إنفستمنت بارتنرز” (Enfield investment
Partners) الأميريكية التي أطلقت صندوقاً عالمياً للاستثمار في الأصول الرياضية بقيمة 4 مليارات دولار.
أفاد بيان أن الشركتين تطمحان للتعاون واستكشاف فرص النمو المتاحة في قطاع الرياضة العالمي، وفي أصول مثل: الأندية، والدوريات، ووسائل الإعلام، والبنية التحتية الرياضية، مع تعزيز الاستثمارات وتحقيق نتائج وعوائد مجزية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
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أطلق الصندوق السيادي السعودي شركة“سرج” في أغسطس 2023 للاستثمار في قطاع الرياضة، وتهدف للحصول على حقوق الملكية للفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، لتحقيق عوائد مالية.
حسب بيان أصدره الصندوق وقت إطلاق الشركة، فإن“سرج” تتطلع إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.
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