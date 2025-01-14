ضغط بيعى فى سهم التجارى الدولى يدفع EGX30 لتراجع قياسي

MENAFN - Al-Borsa News) شهد سهم التجارى الدول ى ضغوطًا بيعية عنيفة من قبل الأجانب فى المصرية تسببت فى تراجع قوى بالمؤشر الرئيسى للبورصة نظرًا لكونه صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية.

وأغلق سهم البنك متراجعًا بنسبة تقترب من 3% وهى نفس النسبة التى أغلق عندها المؤشر الرئيسى منخفَا بنهاية تعاملات الإثنين، وسجل السهم مستوى سعرى عند 73.70 جنيه للسهم، فى حين سجلت شهادات الإيداع الدولية تراجعًا هى الأخرى لتصل إلى 1.40 دولار للشهادة.

موضوعات“حديد عز” تعقد اجتماعًا لمجلس إدارتها لبحث تعديل عرض الشراء هشام طلعت يشترى 500 ألف سهم بمجموعة طلعت مصطفى التجارى الدولى يدفع البورصة للتراجع 2.46%

وهبط مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 28556 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% مسجلا 3007.7 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.93% ليسجل مستوى 7996 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 7996 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 2.34% ليصل لمستوى 35474 نقطة.

توقع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى دعم رئيسى عند 28400 نقطة، ثم الارتداد مرة أخرى لاختبار مستوى مقاومة رئيسى 29 ألف نقطة، مدعومًا بارتداد أغلب الأسهم القيادية وعلى رأسها التجارى الدولى، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم.

وأوضح أنه حال عدم نجاح المؤشر الرئيسى فى الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسى والاستقرار أعلاه، سيتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثانوى عند 28 ألف نقطة.

ورجح عيد، أن يختبر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مستوى دعم رئيسى 7850 نقطة، ثم الارتداد مرة أخرى لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 8 آلاف نقطة، مع عودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

وسجل السوق قيم تداولات 3.8 مليار جنيه، من خلال تداول 863 مليون سهم، بتنفيذ 104 آلاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع منها 28 سهما، تراجع 150 سهمًا فى حين لم تتغير أسعار 33 سهمًا أخرى، وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.127 تريليون جنيه.

ورجح أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى دعم رئيسى عند 28500 نقطة، ثم منطقة 27800 نقطة، بعد تراجع أداء أغلب الأسهم القيادية وعلى رأسهم التجارى الدولى وطلعت مصطفى وكسرهم لمستويات الدعوم.

وأوضح أنه حال كسر مستوى 27800 نقطة لأسفل نهاية الأسبوع الجارى سينتقل المؤشر الرئيسى لمنطقة 27100 نقطة، ثم الارتداد منها لأعلى مرة أخرى.

وأشار إلى أن التجارى الدولى كسر منطقة دعم هامة عند 75.80 جنيه، بينما كسر سهم طلعت مصطفى مستوى دعم رئيسى هو الآخر.

ونصح المستثمرين بتقليل عمليات الشراء وتفعيل نقاط إيقاف الخسائر، وزيادة السيولة بمحافظم، بالإضافة إلى الابتعاد عن التعامل بالشراء الهامشى لحين وضوح الاتجاه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى 185.3 مليون جنيه مستحوذين على 86.96%، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 55.4 مليون جنيه و129.9 مليون جنيه مستحوذين على 5.81% و7.23% على الترتيب.

وسجل الأفراد 66.42% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 17.6 مليون جنيه و1.7 مليون جنيه على التوالى، فى حين سجل المصريون صافى شراء بقيمة 42.4 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 33.57% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 142.8 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع 37.8 مليون جنيه و128.2 مليون جنيه على الترتيب.