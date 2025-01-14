ضغط بيعى فى سهم التجارى الدولى يدفع EGX30 لتراجع قياسي

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد سهم التجارى الدول ى ضغوطًا بيعية عنيفة من قبل الأجانب فى البورصة
المصرية تسببت فى تراجع قوى بالمؤشر الرئيسى للبورصة نظرًا لكونه صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية.
وأغلق سهم البنك متراجعًا بنسبة تقترب من 3% وهى نفس النسبة التى أغلق عندها المؤشر الرئيسى منخفَا بنهاية تعاملات الإثنين، وسجل السهم مستوى سعرى عند 73.70 جنيه للسهم، فى حين سجلت شهادات الإيداع الدولية تراجعًا هى الأخرى لتصل إلى 1.40 دولار للشهادة.
موضوعات متعلقة
“حديد عز” تعقد اجتماعًا لمجلس إدارتها لبحث تعديل عرض الشراء هشام طلعت يشترى 500 ألف سهم بمجموعة طلعت مصطفى التجارى الدولى يدفع البورصة للتراجع 2.46%
وهبط مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 28556 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% مسجلا 3007.7 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.93% ليسجل مستوى 7996 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 7996 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 2.34% ليصل لمستوى 35474 نقطة. عيد: 28400 نقطة مستوى دعم رئيسى للمؤشر الجلسات المقبلة
توقع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى دعم رئيسى عند 28400 نقطة، ثم الارتداد مرة أخرى لاختبار مستوى مقاومة رئيسى 29 ألف نقطة، مدعومًا بارتداد أغلب الأسهم القيادية وعلى رأسها التجارى الدولى، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم.
وأوضح أنه حال عدم نجاح المؤشر الرئيسى فى الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسى والاستقرار أعلاه، سيتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثانوى عند 28 ألف نقطة.
ورجح عيد، أن يختبر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مستوى دعم رئيسى 7850 نقطة، ثم الارتداد مرة أخرى لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 8 آلاف نقطة، مع عودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.
وسجل السوق قيم تداولات 3.8 مليار جنيه، من خلال تداول 863 مليون سهم، بتنفيذ 104 آلاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع منها 28 سهما، تراجع 150 سهمًا فى حين لم تتغير أسعار 33 سهمًا أخرى، وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.127 تريليون جنيه. فهمى: على المستثمرين تفعيل نقاط وقف الخسائر حال استمرار التراجعات
ورجح أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى دعم رئيسى عند 28500 نقطة، ثم منطقة 27800 نقطة، بعد تراجع أداء أغلب الأسهم القيادية وعلى رأسهم التجارى الدولى وطلعت مصطفى وكسرهم لمستويات الدعوم.
وأوضح أنه حال كسر مستوى 27800 نقطة لأسفل نهاية الأسبوع الجارى سينتقل المؤشر الرئيسى لمنطقة 27100 نقطة، ثم الارتداد منها لأعلى مرة أخرى.
وأشار إلى أن التجارى الدولى كسر منطقة دعم هامة عند 75.80 جنيه، بينما كسر سهم طلعت مصطفى مستوى دعم رئيسى هو الآخر.
ونصح المستثمرين بتقليل عمليات الشراء وتفعيل نقاط إيقاف الخسائر، وزيادة السيولة بمحافظم، بالإضافة إلى الابتعاد عن التعامل بالشراء الهامشى لحين وضوح الاتجاه.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى 185.3 مليون جنيه مستحوذين على 86.96%، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 55.4 مليون جنيه و129.9 مليون جنيه مستحوذين على 5.81% و7.23% على الترتيب.
وسجل الأفراد 66.42% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 17.6 مليون جنيه و1.7 مليون جنيه على التوالى، فى حين سجل المصريون صافى شراء بقيمة 42.4 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 33.57% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 142.8 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع 37.8 مليون جنيه و128.2 مليون جنيه على الترتيب.
MENAFN14012025000202011048ID1109087463