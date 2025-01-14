فاتورة حرائق لوس أنجلوس تناهز 275 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتسبب حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس بخسائر اقتصادية هائلة مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى 275 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وفقاً لتقديرات مؤسسة“أكيوويذر”.
تأتي هذه التوقعات وسط استمرار الحرائق التي اجتاحت أكثر من 38 ألف فدان ودمرت ما يزيد على 12 ألف مبنى في أحياء باسيفيك باليسيدز وألتادينا حتى الآن.
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تشير تقارير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن موجتين من الرياح الجافة العنيفة، المعروفة برياح“سانتا آنا”، ستضرب جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع. ويُتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 70 ميلاً في الساعة (113 كيلومتراً في الساعة)، ما يزيد من صعوبة جهود احتواء حرائق“باليسيدز” و”إيتون”.
أصدرت الهيئة تحذيراً شديد الخطورة للمناطق الأكثر تضرراً، بما في ذلك ماليبو ووادي سان فيرناندو وأجزاء واسعة من مقاطعة فينتورا.
وفق“أكيو ويذر”، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 24 شخصاً، بينما تسببت النيران في إخلاء آلاف السكان، وخلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل. وتُعتبر هذه الحرائق الأكثر تدميراً في الولايات المتحدة منذ زلزال نورثريدج عام 1994، الذي أودى بحياة 57 شخصاً.
يُتوقع أن تؤدي الرياح العاتية إلى تعطيل عمل طائرات الإطفاء، ما يفاقم من صعوبة السيطرة على النيران، وفقاً لما ذكره خبير الأرصاد الجوية في أكيوويذر، أليكس داسيلفا لبلومبرغ.
بين أكبر المتضررين من الكارثة تأتي شركات التأمين، التي من المحتمل أن تتكبد خسائر تزيد عن 20 مليار دولار، وفق ما نشرته وكالة“رويترز”. في حين أن التقدير الأولي من مؤسسة“مورنينغ ستار دي بي آر إس (Morningstar DBRS) كان يشير إلى خسائر مؤمن عليها تزيد عن 8 مليارات دولار.
وتزيد حرائق الغابات الضغوط على سوق التأمين على المنازل بصفة خاصة في كاليفورنيا، بعدما واجهت أزمة متنامية في السنوات الأخيرة. وانسحبت شركات التأمين التقليدية من الولاية، ملقية باللوم على ارتفاع التكاليف الناتج عن الكوارث الطبيعية وأنظمة التسعير الصارمة.
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