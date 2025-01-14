فاتورة حرائق لوس أنجلوس تناهز 275 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تتسبب حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس بخسائر اقتصادية هائلة مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى 275 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وفقاً لتقديرات مؤسسة“أكيوويذر”.

تأتي هذه التوقعات وسط استمرار الحرائق التي اجتاحت أكثر من 38 ألف فدان ودمرت ما يزيد على 12 ألف مبنى في أحياء باسيفيك باليسيدز وألتادينا حتى الآن.

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تشير تقارير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن موجتين من الرياح الجافة العنيفة، المعروفة برياح“سانتا آنا”، ستضرب جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع. ويُتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 70 ميلاً في الساعة (113 كيلومتراً في الساعة)، ما يزيد من صعوبة جهود احتواء حرائق“باليسيدز” و”إيتون”.

أصدرت الهيئة تحذيراً شديد الخطورة للمناطق الأكثر تضرراً، بما في ذلك ماليبو ووادي سان فيرناندو وأجزاء واسعة من مقاطعة فينتورا.

وفق“أكيو ويذر”، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 24 شخصاً، بينما تسببت النيران في إخلاء آلاف السكان، وخلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل. وتُعتبر هذه الحرائق الأكثر تدميراً في الولايات المتحدة منذ زلزال نورثريدج عام 1994، الذي أودى بحياة 57 شخصاً.

يُتوقع أن تؤدي الرياح العاتية إلى تعطيل عمل طائرات الإطفاء، ما يفاقم من صعوبة السيطرة على النيران، وفقاً لما ذكره خبير الأرصاد الجوية في أكيوويذر، أليكس داسيلفا لبلومبرغ.

بين أكبر المتضررين من الكارثة تأتي شركات التأمين، التي من المحتمل أن تتكبد خسائر تزيد عن 20 مليار دولار، وفق ما نشرته وكالة“رويترز”. في حين أن التقدير الأولي من مؤسسة“مورنينغ ستار دي بي آر إس (Morningstar DBRS) كان يشير إلى خسائر مؤمن عليها تزيد عن 8 مليارات دولار.

وتزيد حرائق الغابات الضغوط على سوق التأمين على المنازل بصفة خاصة في كاليفورنيا، بعدما واجهت أزمة متنامية في السنوات الأخيرة. وانسحبت شركات التأمين التقليدية من الولاية، ملقية باللوم على ارتفاع التكاليف الناتج عن الكوارث الطبيعية وأنظمة التسعير الصارمة.