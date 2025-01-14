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الجمارك: إضافة ميناء أكتوبر الجاف إلى مواني الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها

1/14/2025 3:46:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك منشورا، اليوم، بشأن إضافة ميناء أكتوبر الجاف إلى مجموعة المواني التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية، وذلك تطبيقا لقرار وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية رقم 4 لسنة 2025.

وأوضح المنشور أنه يقتصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية على المواني (الإسكندرية، بورسعيد البحري، العين السخنة، القاهرة الجوي، دمياط البحري، سفاجا، أكتوبر الجاف).

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