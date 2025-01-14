الجمارك: إضافة ميناء أكتوبر الجاف إلى مواني الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك منشورا، اليوم، بشأن إضافة ميناء أكتوبر الجاف إلى مجموعة المواني التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية، وذلك تطبيقا لقرار وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية رقم 4 لسنة 2025.
وأوضح المنشور أنه يقتصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية على المواني (الإسكندرية، بورسعيد البحري، العين السخنة، القاهرة الجوي، دمياط البحري، سفاجا، أكتوبر الجاف).
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