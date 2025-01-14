إسرائيل تستدين 76 مليار دولار لتمويل الحرب

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت إسرائيل ديوناً قياسية في العام الماضي لتمويل حربها متعددة الجبهات ضد“حماس” وميليشيات أخرى مدعومة من إيران.

ذكرت وزارة المالية اليوم الاثنين، أن الحكومة اقترضت 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار)، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 265 مليار شيكل المسجل في عام 2020 خلال جائحة“كوفيد”. تم تنفيذ معظم الاقتراض، حوالي 81%، عبر سوق السندات المحلية في إسرائيل.

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في الأسواق الدولية، أصدرت إسرائيل أكبر سنداتها على الإطلاق بقيمة 8 مليارات دولار في مارس. كما تمت مبيعات أخرى في الخارج عبر صفقات خاصة وشركة“إسرائيل بوندز” (Israel Bonds)، وهي شركة حكومية مقرها في الولايات المتحدة تتولى مبيعات السندات المشابهة للتجزئة.

تركزت معظم الصفقات الخاصة في الريال البرازيلي الذي يحظى بشعبية لدى المستثمرين في أميركا اللاتينية بسبب معاهدة إعفاء ضريبي بين إسرائيل والبرازيل.

بلغ العجز في ميزانية إسرائيل لعام 2024 نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الهدف الأصلي البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة، لكنه أقل من السقف المقدر بـ7.7% والذي أقره البرلمان الإسرائيلي في ديسمبر. تم تعديل ميزانية العام الماضي ثلاث مرات مع توسع الحرب إلى لبنان، ووقوع ضربات مباشرة بين إسرائيل وإيران.

وفقاً لبنك إسرائيل، من المتوقع أن تصل فاتورة الحرب الإجمالية حتى نهاية هذا العام إلى حوالي 250 مليار شيكل (68 مليار دولار).

أدى إصدار السندات المكثف العام الماضي إلى ضغط على عوائد السندات الإسرائيلية، إلا أن الطلب من المستثمرين ظل قوياً. شهدت الفروقات في عوائد السندات ومقايضات التخلف عن السداد انخفاضاً كبيراً منذ نوفمبر، وهو الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل و”حزب الله” اللبناني على وقف إطلاق النار.

حددت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عجز الميزانية المستهدف لهذا العام بين 4.4% و4.9%. ورغم أن هذا الرقم أقل من العام الماضي، إلا أن القتال مستمر في غزة. وتجرى حالياً محادثات لوقف إطلاق النار مع“حماس”، بينما تواصل إسرائيل صد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة منتظمة من الحوثيين في اليمن.

صرح يالي روتنبرغ، المحاسب العام لإسرائيل والمسؤول عن إدارة ديون البلاد، للصحفيين يوم الاثنين، أن الالتزام بهذا الهدف أمر حاسم من أجل“إرسال رسالة صحيحة إلى المستثمرين والأسواق، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل”.

التصنيف الائتماني السيادي الحالي لإسرائيل هو“Baa1” من وكالة“موديز”، و”A” من وكالتي“إس آند بي غلوبال” و”فيتش”، بعد أن تم تخفيضه عدة مرات خلال الحرب. تضع الوكالات الثلاث إسرائيل تحت نظرة مستقبلية سلبية.

من المتوقع أن تُضطر إسرائيل لجمع ديون بحوالي 160 مليار شيكل (43.5 مليار دولار) هذا العام بالعملات المحلية والأجنبية، وفقاً ليانيف باغوت، نائب رئيس التداول في بورصة تل أبيب. ذكر مسؤولو وزارة المالية أيضاً أن مبيعات السندات للعام المقبل ستكون على الأرجح أقل حجماً من العام الماضي للحد من العجز المالي. الحكومة لا تنشر أهداف التمويل السنوية.

بدأ مسؤولو الوزارة مؤخراً التحضير لصفقة دولية جديدة ربما تُبرم خلال الربع الحالي.