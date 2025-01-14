حديد عز تعقد اجتماعًا لمجلس إدارتها لبحث تعديل عرض الشراء

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم مجلس إدارة شركة حديد عز عقد اجتماع لمجلس الإدارة للوقوف على إمكانية تعديل سعر عرض الشراء بعد صدور القيمة العادلة من قبل المستشار المالى المستقل والتى قدرت السهم بنحو 138.15 جنيه للسهم الواحد، مساء اليوم الاثنين، وفق ما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.

وأوضحت أن مجلس الإدارة سيناقش إمكانية تعديل سعر العرض، إلى جانب الاستمرار فى العرض من عدمه.

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وكانت الشركة أفصحت عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم الشركة المتداولة فى البورصة المصرية بغرض شطب الشركة من البورصة بسعر للسهم يصل إلى 120 جنيهًا.

وأغلق سهم الشركة مرتفعًا على خلفية صدور القيمة العادلة متخطيًا سعر عرض الشراء ليصل إلى مستوى سعرى 120.54 جنيه للسهم الواحد.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن سعر الشطب يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالى، وأن سعر الشطب بالمعامل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75%، و426%؛ للسنوات من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% عن متوسط عام 2024 وحده.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية: القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وأعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، ومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

وحدد المستشار المالى المستقل بى دى أوه القيمة العادلة لسهم شركة حديد عز عند 138.15 جنيه للسهم، مما يعنى إلزام الشركة بالتنفيذ وفقًا لأعلى سعر.

واقترضت شركة حديد عز نحو 300 مليون دولار- الحد الأقصى لتمويل صفقة الشطب الاختيارى لأسهم الشركة من البورصة المصرية.