حديد عز تعقد اجتماعًا لمجلس إدارتها لبحث تعديل عرض الشراء

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم مجلس إدارة شركة حديد عز عقد اجتماع لمجلس الإدارة للوقوف على إمكانية تعديل سعر عرض الشراء بعد صدور القيمة العادلة من قبل المستشار المالى المستقل والتى قدرت السهم بنحو 138.15 جنيه للسهم الواحد، مساء اليوم الاثنين، وفق ما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.
وأوضحت أن مجلس الإدارة سيناقش إمكانية تعديل سعر العرض، إلى جانب الاستمرار فى العرض من عدمه.
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وكانت الشركة أفصحت عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم الشركة المتداولة فى البورصة المصرية بغرض شطب الشركة من البورصة بسعر للسهم يصل إلى 120 جنيهًا.
وأغلق سهم الشركة مرتفعًا على خلفية صدور القيمة العادلة متخطيًا سعر عرض الشراء ليصل إلى مستوى سعرى 120.54 جنيه للسهم الواحد.
وقالت الشركة فى وقت سابق إن سعر الشطب يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالى، وأن سعر الشطب بالمعامل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75%، و426%؛ للسنوات من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية: القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وأعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، ومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
وحدد المستشار المالى المستقل بى دى أوه القيمة العادلة لسهم شركة حديد عز عند 138.15 جنيه للسهم، مما يعنى إلزام الشركة بالتنفيذ وفقًا لأعلى سعر.
واقترضت شركة حديد عز نحو 300 مليون دولار- الحد الأقصى لتمويل صفقة الشطب الاختيارى لأسهم الشركة من البورصة المصرية.
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