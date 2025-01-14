تراجع معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند اقفالها في ختام تعاملاتها اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها، اليوم الاثنين، وسط ترقب تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توضح مسار أسعار الفائدة هذا العام.

واستردت بعض المؤشرات جزءا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط .

موضوعاتبلومبرج:“سرج” السعودية بمحادثات لاستثمار مليار دولار في“دازن” “المركزي الياباني” يواجه ضغوطًا متزايدة لرفع أسعار الفائدة مع ارتفاع الأجور والتضخم العقوبات الجديدة على روسيا ترفع أسعار الديزل في أوروبا

ففى السعودية، أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي منخفضًا 17.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12109.94 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 194.91 نقطة ليقفل عند مستوى 31234.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 60 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

كما أغلقت بورصة الكويت تداولاتها على انخفاض مؤشره العام 8.04 نقطة، بنسة بلغت 0.11% ليبلغ مستوى 7483.71 نقطة، تم تداول 304.5 مليون سهم 18619 صفقة نقدية بقيمة 76.2 مليون دينار ( 234.6 مليون دولار) .

وانخفض مؤشر السوق الأول 19.57 نقطة بنسبة 0.25% ليبلغ مستوى 7953.72 نقطة من خلال تداول 161.2 مليون سهم عبر 9623 صفقة بقيمة 52.9 مليون دينار (نحو 162.9 مليون دولار)

وفي الإمارات، سجلت خسائر سوقية بقيمة 6 مليارات دَرْهم لأسهم أبوظبي بختام تعاملات، اليوم، حيث تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توضح مسار أسعار الفائدة هذا العام.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 393 مليون دَرْهم، بينما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 6 مليارات دَرْهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.680 مليار دَرْهم، توزعت على 35.655 ألف صفقة.

ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.08 % إلى مستوى 5232 نقطة، وسط تعاملات بحجم 273.502 مليون سهم بقيمة 648.057 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 915.528 مليار دَرْهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 915.135 مليار دَرْهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 393 مليون دَرْهم.

في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.38 % إلى مستوى 9456 نقطة، وَسَط تعاملات بحجم 269.323 مليون سهم بقيمة 1.032 مليار دَرْهم.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4597.45 نقطة منخفضًا 0.4 نقطة وبنسبة 0.01 % .. مقارنة مع آخر جِلسة تداول بلغت 4597.89 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و742 ألف و374 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 185.2 بالمائة مقارنة مع آخر جِلسة التداول التي بلغت مليونين و13 ألف و479 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.318 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.05 مليار ريال عُماني.

كما أنهى مؤشر بورصة قطر جِلسة تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 184.89 نقطة، أي بنسبة 1.78 %، ليصل إلى مستوى 10219.69 نقطة.

وتم خلال الجِلسة تداول 141 مليونًا و173 ألفا و338 سهما، بقيمة 415 مليونًا و241 ألفا و788.570ريال، نتيجة تنفيذ 17257 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم شركتين، بينما انخفضت أسهم 47 شركة أخرى.

وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,919.48 بانخفاض وقدره 50.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

في حين، أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.93 بانخفاض وقدره 2.90 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 553 ألفًا و851 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 477 ألفًا و695 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.