تراجع معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند اقفالها في ختام تعاملاتها اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها، اليوم الاثنين، وسط ترقب تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توضح مسار أسعار الفائدة هذا العام.
واستردت بعض المؤشرات جزءا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط .
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ففى السعودية، أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي منخفضًا 17.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12109.94 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 194.91 نقطة ليقفل عند مستوى 31234.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 60 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.
كما أغلقت بورصة الكويت تداولاتها على انخفاض مؤشره العام 8.04 نقطة، بنسة بلغت 0.11% ليبلغ مستوى 7483.71 نقطة، تم تداول 304.5 مليون سهم 18619 صفقة نقدية بقيمة 76.2 مليون دينار ( 234.6 مليون دولار) .
وانخفض مؤشر السوق الأول 19.57 نقطة بنسبة 0.25% ليبلغ مستوى 7953.72 نقطة من خلال تداول 161.2 مليون سهم عبر 9623 صفقة بقيمة 52.9 مليون دينار (نحو 162.9 مليون دولار)
وفي الإمارات، سجلت خسائر سوقية بقيمة 6 مليارات دَرْهم لأسهم أبوظبي بختام تعاملات، اليوم، حيث تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توضح مسار أسعار الفائدة هذا العام.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 393 مليون دَرْهم، بينما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 6 مليارات دَرْهم.
واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.680 مليار دَرْهم، توزعت على 35.655 ألف صفقة.
ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.08 % إلى مستوى 5232 نقطة، وسط تعاملات بحجم 273.502 مليون سهم بقيمة 648.057 مليون درهم.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 915.528 مليار دَرْهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 915.135 مليار دَرْهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 393 مليون دَرْهم.
في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.38 % إلى مستوى 9456 نقطة، وَسَط تعاملات بحجم 269.323 مليون سهم بقيمة 1.032 مليار دَرْهم.
وأغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4597.45 نقطة منخفضًا 0.4 نقطة وبنسبة 0.01 % .. مقارنة مع آخر جِلسة تداول بلغت 4597.89 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و742 ألف و374 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 185.2 بالمائة مقارنة مع آخر جِلسة التداول التي بلغت مليونين و13 ألف و479 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.318 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.05 مليار ريال عُماني.
كما أنهى مؤشر بورصة قطر جِلسة تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 184.89 نقطة، أي بنسبة 1.78 %، ليصل إلى مستوى 10219.69 نقطة.
وتم خلال الجِلسة تداول 141 مليونًا و173 ألفا و338 سهما، بقيمة 415 مليونًا و241 ألفا و788.570ريال، نتيجة تنفيذ 17257 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت أسهم شركتين، بينما انخفضت أسهم 47 شركة أخرى.
وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,919.48 بانخفاض وقدره 50.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
في حين، أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.93 بانخفاض وقدره 2.90 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 553 ألفًا و851 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 477 ألفًا و695 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.
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