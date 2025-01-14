أرقام التضخم الجديدة تدعم موقف الفيدرالي تجاه الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) من المحتمل أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل طفيف فقط مع نهاية عام 2024، في ظل سوق عمل قوي واقتصاد ثابت، مما يدعم نهج الاحتياطي الفيدرالي البطيء تجاه تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية، بحسب ما أوردته“بلومبرج”.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% في ديسمبر بعد أربعة أشهر متتالية من الزيادات بنسبة 0.3%، وفقًا للمتوسط المرجح لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج.

موضوعاتبلومبرج:“سرج” السعودية بمحادثات لاستثمار مليار دولار في“دازن” “المركزي الياباني” يواجه ضغوطًا متزايدة لرفع أسعار الفائدة مع ارتفاع الأجور والتضخم العقوبات الجديدة على روسيا ترفع أسعار الديزل في أوروبا

ورجحت أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يقدم صورة أفضل للتضخم الأساسي، قد ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق، وهو نفس المعدل المسجل في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتشير الأرقام السنوية إلى أن التقدم نحو السيطرة على التضخم قد توقف فعليًا، في وقت لا يظهر فيه سوق العمل والطلب سوى إشارات ضئيلة على التراجع.

أضاف أرباب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة في ديسمبر، متجاوزين التوقعات، كما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة.

وتبع أرقام الوظائف استطلاع للمستهلكين أظهر ارتفاعًا في توقعات التضخم على المدى الطويل، وأفاد حوالي 22% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته جامعة ميشيجان أن شراء السلع باهظة الثمن الآن يمكن أن يجعلهم يتجنبوا ارتفاع الأسعار في المستقبل، وهي نسبة تعادل الأعلى منذ عام 1990.

وقلص الاقتصاديون في بعض أكبر البنوك الأمريكية توقعاتهم لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أنهم سيخفضون سعر الفائدة القياسي مرتين فقط في عام 2025، وهو توقع أقل حدة مما كان عليه في سبتمبر، وتشير التعليقات الأخيرة إلى مزيد من الحذر.

وقالت“بلومبرج إيكونوميك” إن الرسائل الأخيرة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تشير إلى أن العديد من الأعضاء يرون أن عملية خفض التضخم قد توقفت مؤقتًا أو يعتقدون أن هناك مخاطر بتوقفها.

ومن المرجح أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر هذا الرأي، مما يعزز الحاجة إلى نهج حذر في قرارات السياسة النقدية في الأرباع القادمة.”

وفقًا للاقتصاديين في بنك مورجان ستانلى، يمكن عزو الزخم الأخير فى الاقتصاد إلى ارتفاع صافي ثروة الأسر، والإنفاق المتزايد على السيارات، ونمو الأجور الذي يتفوق على التضخم.

سيُتبع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء بأرقام مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر في اليوم التالي، والتي يُتوقع أن تؤكد الإنفاق القوي خلال موسم الأعياد.

وفي الوقت نفسه، قد تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أن الإنتاج الصناعي بدأ يستقر، وإن كان عند مستوى منخفض.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.2% في إنتاج المصانع لشهر ديسمبر، بما يتماشى مع الزيادة المسجلة في نوفمبر، وهي أول زيادة متتالية منذ شهري فبراير ومارس.