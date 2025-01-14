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أرسيلورميتالز الأوروبية للصلب تنوي إغلاق مصنعها في جنوب إفريقيا

1/14/2025 3:46:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“أرسيلورميتالز” الأوروبية، المتخصصة في تصنيع الحديد والصلب، أنها ستغلق مصنعها في جنوب إفريقيا جراء ضغوطات تشغيلية نتجت عن ارتفاع التكاليف والأعباء المالية للمصنع.

وقالت منصة“سيمافور”، المعنية بالشؤون الإفريقية، اليوم الإثنين، إن منشآت“أرسيلور ميتال” ومصانعها تتخصص في تصنيع المنتجات الحديدية المخصصة لمواد البناء والتشييد والمناجم، بما فيها السكك الحديدية والقضبان، مشيرة إلى أن خطط الإغلاق

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ووقف عمل مصانعها في جنوب إفريقيا طفت على السطح منذ العام الماضي.

وعزا“معهد الحديد والصلب في جنوب إفريقيا” القرار إلى“إغراق السوق بواردات رخيصة”، وهو أحد الضغوط التي تواجهها صناعة الحديد المحلية والتي قادتها إلى خفض إنتاجها.

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