أرسيلورميتالز الأوروبية للصلب تنوي إغلاق مصنعها في جنوب إفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“أرسيلورميتالز” الأوروبية، المتخصصة في تصنيع
الحديد والصلب، أنها ستغلق مصنعها في جنوب إفريقيا جراء ضغوطات تشغيلية نتجت عن ارتفاع التكاليف والأعباء المالية للمصنع.
وقالت منصة“سيمافور”، المعنية بالشؤون الإفريقية، اليوم الإثنين، إن منشآت“أرسيلور ميتال” ومصانعها تتخصص في تصنيع المنتجات الحديدية المخصصة لمواد البناء والتشييد والمناجم، بما فيها السكك الحديدية والقضبان، مشيرة إلى أن خطط الإغلاق
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ووقف عمل مصانعها في جنوب إفريقيا طفت على السطح منذ العام الماضي.
وعزا“معهد الحديد والصلب في جنوب إفريقيا” القرار إلى“إغراق السوق بواردات رخيصة”، وهو أحد الضغوط التي تواجهها صناعة الحديد المحلية والتي قادتها إلى خفض إنتاجها.
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