بريطانيا تخطط لإطلاق شركة منافسة لـأوبن إيه آي

MENAFN - Al-Borsa News) تتطلع المملكة المتحدة إلى امتلاك شركة منافسة لـ“أوبن إيه آي“، وزيادة البنية التحتية للحوسبة الوطنية بشكل كبير، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء“كير ستارمر”، مدينة بريستول، في وقت لاحق اليوم، للإعلان عن التعهد، والذي يأتي عقب إطلاق المستثمر“مات كليفورد” ما يعرف بـ“خطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي” لمساعدة البلاد على الاستفادة من التقنية الناشئة.

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وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستتبنى جميع التوصيات الخمسين الواردة في تقرير“خطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي” الذي قدمه رجل الأعمال البريطاني.

وتسعى الحكومة في المقام الأول إلى تعزيز قدرات مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لدعم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي تعتمد على معدات الحوسبة عالية الأداء، بحسب بيان معد مسبقًا.

وتم تحديد هدف زيادة سعة الحوسبة“السيادية” أو القطاع العام في المملكة المتحدة بمقدار عشرين ضعفًا بحلول عام 2030، وكجزء من هذا التعهد، ستبدأ الحكومة في فتح الوصول إلى موارد أبحاث الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للحوسبة.

ولتعزيز البنية التحتية للحوسبة في بريطانيا بشكل أكبر، التزمت الحكومة أيضًا بإنشاء العديد من“مناطق نمو” الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تخفيف القواعد الخاصة بتصريح التخطيط في أماكن معينة للسماح بإنشاء مراكز بيانات جديدة.

ومن المقرر أيضًا إنشاء“مجلس طاقة الذكاء الاصطناعي” المكون من قادة قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، لاستكشاف دور مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، مثل الطاقة النووية.