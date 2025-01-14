العقوبات الجديدة على روسيا ترفع أسعار الديزل في أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت سوق الديزل في أوروبا تصاعداً سعرياً ملحوظاً بعد أن فرضت واشنطن أقوى عقوباتها على قطاع النفط الروسي.

وقفزت العقود الآجلة للديزل في شمال غرب أوروبا، اليوم الإثنين، إلى أعلى فارق مقارنة بالنفط الخام منذ يوليو الماضي، قبل أن تتراجع بعض الشيء، وفقاً لبيانات القيمة العادلة التي جمعتها“بلومبرغ”.

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كما ظهرت مؤشرات أخرى على القوة، مثل ارتفاع الهوامش في آسيا والولايات المتحدة، وظهور نمط أكثر تفاؤلاً في العقود الأوروبية قصيرة الأجل.

تُعد روسيا مصدراً رئيسياً للديزل، وأي اضطراب في التدفقات قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية. ورغم أن التحركات الأخيرة في الأسعار تُعتبر ملحوظة، وقد تجعل عمليات التكرير أكثر ربحية، إلا أنها لا تزال صغيرة نسبياً مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدها عام 2022، العام الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.

يأتي ارتفاع أسعار الديزل نتيجة الجولة الأخيرة من العقوبات الصارمة بشكل خاص على السفن والمصافي الروسية، وفقاً ليوجين ليندل، رئيس قسم المنتجات المكررة في شركة الاستشارات“إف جي إي” (FGE).

إلى جانب ارتفاع الهوامش، تشير منحنيات العقود الآجلة للديزل إلى قلق متزايد بشأن نقص محتمل في السوق. اليوم الإثنين، وصل الفارق بين عقود الشهر الأول لعقود زيت الغاز في بورصة“آي سي إي” (ICE)، وهو عقد أوروبي مهم، إلى أعلى مستوى له منذ أبريل، باستثناء أيام انتهاء العقود. ويُعرف هذا النمط بـ”التراجع المستمر”، وهو إشارة إيجابية حيث يكون الوقود للتسليم الفوري أكثر تكلفة.

ورأى جيمس نويل-بيزويك، محلل في شركة“سبارتا” (Sparta)، أن“القوة التي شهدناها مؤخراً في عقود زيت الغاز في“آي سي إي” تأتي جزئياً نتيجة العقوبات المناهضة لروسيا على السفن التي تحمل الخام وتأثيرها خصوصاً على المصافي الصينية والهندية”. وأضاف أن“العقوبات على موردي الديزل الروسي، وخاصة شركات مثل (سورغوت) و(غازبروم)” لها أهمية أيضاً.

إلى جانب العقوبات الأخيرة، تدعم الأسعار أيضاً موجة البرد في الولايات المتحدة وأوروبا، التي يمكن أن تزيد من الطلب على وقود التدفئة، وهو جزء مهم من سوق الديزل.