الرقابة المالية: إصدار حزمة قرارات لوضع قانون التأمين الموحد موضع التطبيق قريبا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كافة المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والانتشار والاختراق الجغرافي، مشيرا إلى أن الابتكار وتحسين تجرِبة كل عميل، وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.

وقال فريد – خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، اليوم –“إن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة”.

موضوعات“الاتحاد المصري للتأمين” يوصي الشركات بالتوسع في استخدام تقنية البلوكتشين “بروميتون” الصينية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي فى مصر “الجمارك”: إضافة ميناء أكتوبر الجاف إلى مواني الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها

وأوضح أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريبا بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.

وأضاف: أن“رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات، بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية، لافتا إلى أن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كافة التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفًا للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي.

وأكد أن تجرِبة العملاء تجاه المنتجات التأمينية لاتزل بحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجمهم تأمينيا بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهًا الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.

وأشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، مؤكدا أن كفاءة التسعير تعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني لتحقيق الاستقرار المطلوب.