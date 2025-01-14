المركزي الياباني يواجه ضغوطًا متزايدة لرفع أسعار الفائدة مع ارتفاع الأجور والتضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يواجه الياباني ضغوطًا متزايدة للتحرك استجابة لارتفاع الأجور، مع تزايد التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في شهر يناير الجاري، بعد صدور أحدث بيانات الأجور بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 3% خلال هذا الشهر.

وكشفت أرقام نوفمبر 2024، عن زيادة قوية بنسبة 3% على أساس سنوي في الأرباح النقدية للعمال، متجاوزة توقعات المحللين ومؤشرة على استمرار التعافي الاقتصادي، ومع ذلك، انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 3ر0 بالمائة، مما يعكس أن العمال اليابانيين لا يزالون يواجهون صعوبة في مواكبة تكاليف المعيشة المرتفعة، وفقًا لتقرير لمؤسسة“إى إن جي” العالمية للخدمات المالية والتحليل الاقتصادى.

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وعلى الرغم من أن نمو الأجور الاسمي مشجع، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض آثار التضخم الذي تسارع في الأشهر الأخيرة، وقد ساهم انتهاء برنامج دعم الطاقة الحكومي في نوفمبر في زيادة التضخم، الذي وصل إلى 3 بالمائة في يناير، ومع ذلك، ارتفع المؤشر المفضل للبنك المركزي الياباني لقياس الأجور – الأرباح النقدية لنفس العينة – بشكل أقوى ليصل إلى 3.5%، مما يزيد من احتمالية تغيير السياسة النقدية.

وفي ديسمبر الماضي، أعرب محافظ البنك كازو أويدا، عن شكوكه بشأن رفع أسعار الفائدة في يناير، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين حول السياسات الأمريكية والحاجة إلى أدلة أكثر وضوحًا على نمو مستدام للأجور.

وتدعم احتمالية رفع الفائدة أيضًا التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الين الياباني وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.

وأكدت الاتجاهات التضخمية في طوكيو، التي أظهرت زيادة بنسبة 3 بالمائة في يناير، الحاجة إلى اتخاذ البنك المركزي الياباني خطوات أكثر جرأة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وعلى الرغم من أن“أويدا” قد أعرب عن الحذر، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد يمكنه تحّمل رفع أسعار الفائدة، مما يجعل يناير وقتًا محتملًا للغاية لتحرك البنك المركزي الياباني فى هذا الصدد.

وسيعتمد قرار البنك ليس فقط على الظروف الاقتصادية المحلية، ولكن أيضًا على حالة عدم اليقين العالمية، خاصة السياسات التي ستتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

وفي ظل مواجهة الاقتصاد الياباني للتضخم ونمو الأجور، تتجه الأنظار نحو الخطوة التالية للبنك المركزي الياباني، حيث تراقب الأسواق عن كثب هذه الديناميكيات المتغيرة.