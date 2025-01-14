بلومبرج: سرج السعودية بمحادثات لاستثمار مليار دولار في دازن

MENAFN - Al-Borsa News) تجري ذراع الاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات متقدمة لاستثمار ما لا يقل عن مليار دولار في شركة خدمات البث“دازن غروب” (Dazn Group) المملوكة للملياردير لين بلافاتنيك، والتي تمتلك حقوق بث بعض أبرز دوريات الأوروبية، وفقاً لأشخاص مطلعين.

أفاد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات، بأن الصفقة بين“سرج للاستثمار الرياضي”، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمته 925 مليار دولار، و”دازن” قد يُعلن عنها هذا الشهر. ومع ذلك، لم تُحسم الشروط النهائية للصفقة، وقد تشهد تغييرات.

موضوعات“المركزي الياباني” يواجه ضغوطًا متزايدة لرفع أسعار الفائدة مع ارتفاع الأجور والتضخم العقوبات الجديدة على روسيا ترفع أسعار الديزل في أوروبا بريطانيا تخطط لإطلاق شركة منافسة لـ”أوبن إيه آي”

ويأتي ذلك رغم كشف صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر أنه ليست لديه“خطط حالية” للاستثمار في“دازن”.

تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتخذت السعودية خطوات كبيرة في الاستثمار الرياضي عالمياً بهدف تنويع اقتصادها، والترويج لنفسها وجذب السياح. واستضافت المملكة بالفعل عدداً من أبرز الأسماء في رياضة الملاكمة لإقامة نزالات في الرياض.

ومن المقرر أن تحتضن فعاليات رياضية عالمية كبرى خلال العقد المقبل، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034. كما استضافت جدة أمس الأحد بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي فاز فيها فريق برشلونة على ريال مدريد.

تُعد“دازن” لاعباً بارزاً في بث الأحداث الرياضية المباشرة؛ حيث تمتلك حقوقاً لعدة سنوات لبث مباريات كرة القدم وسباقات“فورمولا 1” في العديد من الأسواق الأوروبية. كما فازت بحقوق البث الرئيسية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (Ligue 1)، وبطولة كأس العالم للأندية لهذا الصيف.

وذكر المطلعون أن“سرج” و”دازن” قد تعملان على اتفاقية للترويج وبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، في إطار استراتيجية المملكة لتطوير صناعة كرة القدم المحلية.

تتلقى“سرج” المشورة من“سيتي غروب” بخصوص الصفقة، بينما تحصل“دازن” على الاستشارات المالية المستقلة من“كاسي غرين”. وامتنع ممثلو“غرين” و”سيتي” و”سيرج” و”دازن” عن التعليق على الأمر.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين حالياً نخبة من أبرز نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما، بعد إنفاق أكثر من مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية.

لين بلافاتنيك هو مؤسس شركة“أكسس إندستريز” (Access Industries)، وهي شركة خاصة تمتلك استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في قطاعات متنوعة، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وقدم الملياردير ضماناً مالياً لدعم العرض الفائز لـ”دازن” للحصول على حقوق بث الدوري الفرنسي.