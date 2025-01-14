بلومبرج: سرج السعودية بمحادثات لاستثمار مليار دولار في دازن

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجري ذراع الاستثمار الرياضي
التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات متقدمة لاستثمار ما لا يقل عن مليار دولار في شركة خدمات البث“دازن غروب” (Dazn Group) المملوكة للملياردير لين بلافاتنيك، والتي تمتلك حقوق بث بعض أبرز دوريات كرة القدم
الأوروبية، وفقاً لأشخاص مطلعين.
أفاد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات، بأن الصفقة بين“سرج للاستثمار الرياضي”، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمته 925 مليار دولار، و”دازن” قد يُعلن عنها هذا الشهر. ومع ذلك، لم تُحسم الشروط النهائية للصفقة، وقد تشهد تغييرات.
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ويأتي ذلك رغم كشف صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر أنه ليست لديه“خطط حالية” للاستثمار في“دازن”.
تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتخذت السعودية خطوات كبيرة في الاستثمار الرياضي عالمياً بهدف تنويع اقتصادها، والترويج لنفسها وجذب السياح. واستضافت المملكة بالفعل عدداً من أبرز الأسماء في رياضة الملاكمة لإقامة نزالات في الرياض.
ومن المقرر أن تحتضن فعاليات رياضية عالمية كبرى خلال العقد المقبل، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034. كما استضافت جدة أمس الأحد بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي فاز فيها فريق برشلونة على ريال مدريد.
تُعد“دازن” لاعباً بارزاً في بث الأحداث الرياضية المباشرة؛ حيث تمتلك حقوقاً لعدة سنوات لبث مباريات كرة القدم وسباقات“فورمولا 1” في العديد من الأسواق الأوروبية. كما فازت بحقوق البث الرئيسية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (Ligue 1)، وبطولة كأس العالم للأندية لهذا الصيف.
وذكر المطلعون أن“سرج” و”دازن” قد تعملان على اتفاقية للترويج وبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، في إطار استراتيجية المملكة لتطوير صناعة كرة القدم المحلية.
تتلقى“سرج” المشورة من“سيتي غروب” بخصوص الصفقة، بينما تحصل“دازن” على الاستشارات المالية المستقلة من“كاسي غرين”. وامتنع ممثلو“غرين” و”سيتي” و”سيرج” و”دازن” عن التعليق على الأمر.
ويضم الدوري السعودي للمحترفين حالياً نخبة من أبرز نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما، بعد إنفاق أكثر من مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
لين بلافاتنيك هو مؤسس شركة“أكسس إندستريز” (Access Industries)، وهي شركة خاصة تمتلك استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في قطاعات متنوعة، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وقدم الملياردير ضماناً مالياً لدعم العرض الفائز لـ”دازن” للحصول على حقوق بث الدوري الفرنسي.
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