الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بالتوسع في استخدام تقنية البلوكتشين

MENAFN - Al-Borsa News) أوصى الاتحاد المصري للتأمين الشركات العاملة في السوق بالتوسع في استخدام تقنية البلوكتشين واستغلال إمكاناتها في تقديم خدمات تأمينية أفضل وأكثر كفاءة للعملاء.

وعرف الاتحاد تقنية البلوكتشين في نشرته الدورية التي يبثها للمتعاملين في القطاع عبر موقعه الإلكتروني بأنها نظام رقمي لامركزي يعتمد على سجل مشترك وآمن لجميع المعاملات المتعلقة بالتأمين، حيث يتم تسجيل هذه المعاملات بطريقة شفافة وغير قابلة للتغيير، مما يعزز مصداقية العمليات ويقلل من التكاليف والاحتيال.

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وأوضح الاتحاد في النشرة التي عنونها بـ”دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين” أن تقنية البلوكتشين تعتمد على العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية لإدارة المطالبات والوثائق بكفاءة أكبر، مما يسهم في تبسيط العمليات في صناعة التأمين من خلال تمكين شركات التأمين والهيئات التنظيمية من إدارة الاتفاقيات التأمينية وميكنة عمليات السداد، بالإضافة إلى تسريع معالجة المطالبات وتأمين بيانات العملاء.

وتابع الاتحاد أن تقنية البلوكتشين تمثل نقلة نوعية في صناعة التأمين، حيث تفتح آفاقًا جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد الاتحاد أن التقنية تتيح فرصًا لتطوير حلول مبتكرة مثل ميكنة عملية تسوية المطالبات من خلال العقود الذكية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة تستهدف الفئات الأقل دخلًا والمناطق النائية.

وأشار الاتحاد إلى أن التقنية يمكن أن تكون أداة قوية لمواجهة التحديات التقليدية التي تواجه القطاع مثل الاحتيال وصعوبة الوصول إلى العملاء في المناطق الريفية.

ذكر الاتحاد أنه تم إطلاق مبادرة Blockchain Insurance Industry (B3i) من خلال لجنة تعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التي تم تشكيلها عام 2016 لاستكشاف إمكانات استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في الصناعة لصالح جميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة.

وبحسب النشرة، قُدرت قيمة السوق العالمي لحلول البلوكتشين في قطاع التأمين بنحو 25 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 9.8%.