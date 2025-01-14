وزير البترول يبحث مع أرامكو السعودية تعزيز التعاون مع الشركات المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض“اكتفاء” بمدينة الدمام.

وقد استُهل الاجتماع بتأكيد العلاقة الاستراتيجية بين أرامكو والشركات المصرية.. واستعرض المهندس كريم بدوي خطة مصر المستقبلية في مجال الطاقة، والتي تركز على ستة محاور أساسية لمواجهة التحديات العالمية، كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر سلسلة القيمة المضافة للقطاع، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين.

موضوعاتوزير الكهرباء: نعمل مع جهات عالمية لتوفير الاستثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة “الكهرباء” تبحث مع“الأوروبى لإعادة الإعمار” تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة “إيجاس” تتفق مع“إينى” على دراسة إنشاء وحدة تغويز ثابتة فى دمياط

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون وزيادة المشروعات المشتركة بين“أرامكو” والشركات المصرية لتحقيق المنفعة المتبادلة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة البترول لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية وجذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية المصرية.