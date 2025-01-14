طرح محال للبيع بالمزاد العلنى ضمن سكن لكل المصريين فى الغربية

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد من المحال والوحدات الإدارية للبيع بمحافظة الغربية، ضمن مشروعات مبادرة“سكن لكل المصريين”.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق أتاح المحال والوحدات الإدارية للبيع بغرض المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها.
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وأشارت إلى أن الإعلان الجديد يتضمن أولًا بيع 24 محلًا، بمساحات تتراوح ما بين 14.60 متر مربع إلى 86.90 متر مربع تقريبًا بمصرف البكاتوش- مركز بسيون، وثانيًا بيع محل بمساحة (7.87 متر مربع) تقريبًا، ووحدة إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا، بعمارة أبو طبيخ – مركز كفر الزيات.
ويتضمن الإعلان أيضا طرح 12 محلًا بمساحات تتراوح من 12.10 متر مربع إلى 22.50 متر مربع تقريبًا فى عمارات سوق المواشي- مركز المحلة الكبرى، و12 محلًا بمساحات تتراوح من 7.87 متر مربع إلى 78.70 متر مربع تقريبًا، ووحدة إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا بمحلة حسن- مركز المحلة الكبرى.
وأوضحت عبدالحميد، أنه سوف يطرح 10 محلات بمساحات تتراوح ما بين (7.87 متر مربع إلى 41.68 متر مربع) تقريبًا، و9 وحدات إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا لكل وحدة على حدة بالدواخلية – مركز المحلة الكبرى.
وأضافت أن البيع سوف يكون بالمزاد العلني بتاريخ 15 يناير 2025، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد.
وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% فور رسو المزاد، والـ90% المتبقية يتم سدادها خلال 3 أشهر.
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