طرح محال للبيع بالمزاد العلنى ضمن سكن لكل المصريين فى الغربية

MENAFN - Al-Borsa News) طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد من المحال والوحدات الإدارية للبيع بمحافظة الغربية، ضمن مشروعات مبادرة“سكن لكل المصريين”.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق أتاح المحال والوحدات الإدارية للبيع بغرض المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها.

موضوعاتالإسكان يستعرض آليات طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة ((هوم تاون)) تطرح 3 مشروعات جديدة باستثمارات 25 مليار جنيه “الإسكان” تبحث مع“الحكير القابضة” عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

وأشارت إلى أن الإعلان الجديد يتضمن أولًا بيع 24 محلًا، بمساحات تتراوح ما بين 14.60 متر مربع إلى 86.90 متر مربع تقريبًا بمصرف البكاتوش- مركز بسيون، وثانيًا بيع محل بمساحة (7.87 متر مربع) تقريبًا، ووحدة إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا، بعمارة أبو طبيخ – مركز كفر الزيات.

ويتضمن الإعلان أيضا طرح 12 محلًا بمساحات تتراوح من 12.10 متر مربع إلى 22.50 متر مربع تقريبًا فى عمارات سوق المواشي- مركز المحلة الكبرى، و12 محلًا بمساحات تتراوح من 7.87 متر مربع إلى 78.70 متر مربع تقريبًا، ووحدة إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا بمحلة حسن- مركز المحلة الكبرى.

وأوضحت عبدالحميد، أنه سوف يطرح 10 محلات بمساحات تتراوح ما بين (7.87 متر مربع إلى 41.68 متر مربع) تقريبًا، و9 وحدات إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا لكل وحدة على حدة بالدواخلية – مركز المحلة الكبرى.

وأضافت أن البيع سوف يكون بالمزاد العلني بتاريخ 15 يناير 2025، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد.

وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% فور رسو المزاد، والـ90% المتبقية يتم سدادها خلال 3 أشهر.