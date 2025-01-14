توقعات بنمو المحافظ الائتمانية فى البنوك بفضل مبادرات التمويل الميسر

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأثيرًا إيجابيًا على المحافظ الائتمانية فى البنوك، بفضل مبادرات التمويل الميسر التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا لدعم القطاع السياحى وبعض المجالات داخل القطاع الصناعى.

ورجح مصرفيون أن تساهم مبادرة تمويل السياحة فى تنشيط التعاون بين البنوك والقطاع بعد معاناته من ارتفاع مخاطر التمويل، ما جعله من الأقل تركيزًا فى المحافظ الائتمانية.

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وقال مصدر مصرفى فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك، إن القطاع السياحى عانى من عزوف البنوك عن تمويله خلال السنوات الماضية بسبب تصنيفه كقطاع عالى المخاطر.

وتساهم هذه المبادرة فى تشجيع البنوك على التعامل مع شركات القطاع، موضحًا أن طرح التمويلات بفائدة ميسرة يقلص احتمالات تعثر العملاء.

وأضاف المصدر أن المبادرة ستدعم الشركات فى تحديث الفنادق، فضلًا عن التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، ما يسهم فى خفض تكلفة الطاقة وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

وأعلن وزيرا السياحة والمالية، فى بيان مشترك نهاية أكتوبر الماضي، إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي، تتيح 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات، وتستهدف المبادرة زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

ويصل الحد الأقصى للمستفيد إلى مليار جنيه، ويرتفع إلى 2 مليار جنيه فى حالة الأطراف المرتبطة.

ويتحمل المستفيد سعر عائد متناقص يبلغ 12%، على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2026. وتُمنح الشركات المستفيدة مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

وتتضمن المبادرة تسجيل بيانات العملاء إلكترونيًا لضمان الرقابة، مع إمكانية استثناء بعض المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية بقرار مشترك من وزير المالية ووزير السياحة.

واقترح المصدر المصرفى إطلاق مبادرة تمويلية تُخصص للقطاع الزراعي، خاصة أن الشركات المتوسطة لم تعد تستفيد من أى دعم للحصول على التمويلات رغم أهمية القطاع كأحد القطاعات الإنتاجية.

ويقتصر التمويل الميسر حاليًا على صغار المزارعين عبر مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والتى لم تعد تشمل الفئات المتوسطة.

وأضاف أن القطاع التجارى لا يحتاج إلى مبادرة تمويل ميسرة موجهة له بشكل مباشر، لأنه يستفيد بشكل غير مباشر من التمويلات التى يحصل عليها القطاعان الصناعى والزراعى حال تطبيقها، والتى تساهم فى خفض تكلفتها الإنتاجية وبالتالى أسعارها النهائية.

وذكر أن الحكومة اختارت 7 قطاعات فقط للاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات كثيفة العمالة ولها تأثير إيجابى مباشر على الاقتصاد المصرى، مما يجعل من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابى على المحافظ الائتمانية فى البنوك.

وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن مبادرة تمويل القطاع الصناعى ستنشط التمويلات الموجهة له فى المحافظ الائتمانية بالبنوك المختلفة، لكنها لن تكون بنفس قوة تأثير المبادرات الصناعية السابقة التى شملت جميع القطاعات. ومع ذلك، يظل القطاع بحاجة إلى التمويل الميسر، خاصة فى ظل استمرار ارتفاع الفائدة لفترة قد تمتد، مما يتطلب خفضًا تدريجيًا وبطيئًا.

وأضاف فهمى أن تكلفة الإنتاج لا تحتمل التمويل بفائدة تفوق 20%، لذلك، حتى مع توقعات خفض الفائدة خلال العام الجاري، ستظل مرتفعة بشكل لا يتناسب مع القطاع الصناعي. فضلًا عن أن الغرض الأساسى من مبادرات التمويل الميسر هو دعم الاقتصاد الوطنى، وليس فقط تنشيط محافظ البنوك.

وارتفعت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الماضى 8%، ووصلت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو ما أضعف قدرة القطاع الصناعى على الاقتراض، بدون دعم لفائدة الإقراض من قبل وزارة المالية، وعملت الحكومة على إعداد مبادرة تمويل مُيسرة جديدة بعد انتهاء المبادرة القديمة بتمويلات وصلت 120 مليار جنيه.

وقال أحمد كجوك وزير المالية خلال العام الماضى، إن القطاع الصناعى استحوذ على 78% من رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتى يونيو 2024، وحصل القطاع الزراعى على 22% وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%.

ووصلت قيمة فارق سعر الفائدة التى تحملتها وزارة المالية المبادرة حتى نهاية العام المالى 2023-2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى، ارتفعت إجمالى أرصدة الإقراض للعملاء بنسبة 42.7% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتسجل نحو 7.79 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل 5.46 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.

وأظهرت أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزى نمو التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بنسبة 51.5%، حيث وصلت إلى نحو 1.2 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 852.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الوزن النسبى لتمويلات القطاع الصناعى من إجمالى التسهيلات الائتمانية بمعدل طفيف، ليصل إلى 16.5% فى سبتمبر الماضى، بدلًا من 15.6% فى نهاية 2023.

وأشار المصدر إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل أضعف إقبال الشركات الصناعية على الاقتراض من البنوك خلال الأشهر الماضية منذ انتهاء آخر مبادرة تمويلية.

وأعلنت الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بطرح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف دعم زيادة الإنتاج فى 7 قطاعات صناعية هى الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.

وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس.

ويُمنح التمويل عبر المبادرة بسعر فائدة مدعوم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات. كما تتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.

واشترطت الحكومة للاستفادة من المبادرة أن يتم الحصول على رخص البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلى.