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رئيس محكمة سابق يكشف عقوبة قاتل أطفاله في سيل الزرقاء

1/14/2025 3:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد المتقاعد علي مبيضين عن العقوبة التي يواجه قاتل أطفاله وملقيهم في سيل الزرقاء .
وقال مبيضين لـ "الوكيل الإخباري" بأن مثل هذه الجرائم البشعة تشهد توجيه المدعي العام تهمة القتل العمد مكرر مرتين ، حيث يمكن أن يتم الحكم من قبل القاضي على المتهم بأقصى عقوبة وهي الإعدام شنقاً .
وبين مبيضين بأن القاضي وفي حال النظر إلى ما يسمى "الأسباب المخففة" فمن الممكن أن يتم الحكم على القاتل بالأشغال المؤبدة 30 سنة.








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