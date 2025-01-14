رئيس محكمة سابق يكشف عقوبة قاتل أطفاله في سيل الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد المتقاعد علي مبيضين عن العقوبة التي يواجه قاتل أطفاله وملقيهم في سيل الزرقاء .
وقال مبيضين لـ "الوكيل الإخباري" بأن مثل هذه الجرائم البشعة تشهد توجيه المدعي العام تهمة القتل العمد مكرر مرتين ، حيث يمكن أن يتم الحكم من قبل القاضي على المتهم بأقصى عقوبة وهي الإعدام شنقاً .
وبين مبيضين بأن القاضي وفي حال النظر إلى ما يسمى "الأسباب المخففة" فمن الممكن أن يتم الحكم على القاتل بالأشغال المؤبدة 30 سنة.
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