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تراجع أسعار النفط عالميا

1/14/2025 3:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لكن رغم التراجع لا تزال عقود "برنت" قرب أعلى مستوى في 4 أشهر عند 81 دولارا للبرميل في ظل تشديد الولايات المتحدة العقوبات على صادرات النفط الروسي.
وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 78.49 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42% عن سعر التسوية السابق.


فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 80.60 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.51% عن سعر الإغلاق السابق.


ويوم أمس أغلقت أسعار الذهب الأسود التعاملات على ارتفاع وبلغت عقود "برنت" 81.01 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي 78.82 دولار للبرميل.


وفرضت واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عقوبات طالت منتجي النفط الروسي وناقلات ووسطاء وتجار وموانئ ما أثار قلق الأسواق من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق.

RT

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