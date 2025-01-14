فارمرز ماركت آسيا: ريادة مستقبل التجارة العالمية في مجال الأحياء المائية باستخدام الابتكار والتتبع الإلكتروني

(MENAFN
- SOAR PR) شركة ناشئة تحدث ثورة في تتبع سلسلة التوريد "من المزرعة إلى المائدة" وتوسّع سلسلة الإمداد الغذائي في الإمارات من خلال مصادر أخلاقية وتقنيات متقدمة
أعلنت شركة فارمرز ماركت آسيا، الشركة الناشئة في مجال التجارة العالمية للأحياء المائية والتوزيع، عن تأسيس وجودها الرسمي في سوق دولة الإمارات. وتسعى الشركة إلى إحداث ثورة في سلسلة الإمداد الغذائي عبر تقديم منتجات مستدامة وأخلاقية وعالية الجودة لتلبية احتياجات الأعمال والمستهلكين المتغيرة في جميع أنحاء العالم.
تتمحور عمليات فارمرز ماركت آسيا حول التجارة الزراعية باستخدام التكنولوجيا الإلكترونية لتتبع المنتجات، مما يجعلها في موقع استراتيجي لتلبية احتياجات سلسلة الإمداد الغذائي المتطورة في الشرق الأوسط. وتمثل دولة الإمارات، باعتبارها مركزًا ديناميكيًا للتوزيع الغذائي، فرصة مهمة للشراكات الاستثمارية في هذا المجال.
وفقًا لتقرير حديث، قُدّرت قيمة سوق الاستزراع المائي في الإمارات بـ 21.82 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 30.91 مليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.10%. ويعود هذا النمو إلى مبادرات حكومية لتعزيز إنتاج المأكولات البحرية المستدامة وزيادة الطلب على منتجات عالية الجودة وشفافة المصادر، إلى جانب التقدم التكنولوجي.
وقال عبد الله بكر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فارمرز ماركت آسيا: "نحن ملتزمون بإعادة تشكيل سلسلة الإمداد الغذائي من خلال الابتكار والممارسات الأخلاقية. مع 117 منفذ بيع في سوق الواجهة البحرية في ديرة، أسسنا حضورًا قويًا يتيح لنا توفير منتجات متميزة للجميع مع ضمان الشفافية الكاملة. نهدف في عام 2025 إلى جمع تمويل بقيمة 10 ملايين دولار لدعم العمليات وتعزيز التوسع، مما يعزز التزامنا بالنمو المستدام والابتكار".
ويعدّ التتبع الإلكتروني المتقدم جوهر استراتيجية الشركة، حيث توفر منصة تقنية مبتكرة لتتبع سلسلة التوريد بالكامل من المزرعة إلى السوق. وإلى جانب جهود الشفافية، تركز الشركة على بناء عمليات زراعية أخلاقية ومستدامة لضمان سلامة الأغذية.
وفي تعليق آخر، قال طارق الإسلام، المؤسس والمدير الإداري لشركة فارمرز ماركت آسيا: "نحن ملتزمون بتعزيز الشراكات المستدامة ودعم المزارعين وأصحاب المصلحة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في جنوب آسيا. من خلال الممارسات العادلة والتكنولوجيا المبتكرة، نضمن أن يزدهر النظام البيئي بأكمله بمسؤولية. نركز حاليًا على تجارة مجموعة واسعة من المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة، مع التركيز بشكل خاص على القريدس الفانمي الأحمر من البحر الأحمر لتلبية الطلب العالمي المتزايد".
تعتبر الإمارات سوقًا استراتيجيًا لشركة فارمر ماركت آسيا، حيث تعمل كنقطة مركزية لمعالجة الطلبات بكفاءة. يتزايد الطلب على المنتجات الأخلاقية والمستدامة، مما ينسجم مع التزام الشركة بالاستدامة. تشير الأبحاث إلى أن المستهلكين في الإمارات يفضّلون بشكل متزايد الجودة والشفافية، مما يخلق بيئة ديناميكية للشركات القادرة على تلبية هذه التطلعات.
وأضاف بكر: "إن سوق الإمارات الراقية تقدم فرصًا غير مسبوقة للنمو. كشركة ناشئة، نرى أن المنطقة تلعب دورًا حيويًا في تحقيق رؤيتنا لتوسيع نطاق التوريد الغذائي الأخلاقي والقابل للتتبع".
تضم شبكة فارمرز ماركت آسيا مكاتب تصدير مخصصة في الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل تايلاند، فيتنام، ميانمار، بنغلاديش، ماليزيا، تايوان، الفلبين، وباكستان، بالإضافة إلى السعودية ومصر. من خلال ربط هذه المناطق بالأسواق المتميزة مثل الإمارات، تضمن الشركة تسليم المنتجات بكفاءة مدعومة بمنشآت تخزين مبردة متقدمة وشراكات استراتيجية، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية.
مع توسع عمليات فارمرز ماركت آسيا، تواصل الشركة التركيز على التعاون مع أصحاب المصلحة الذين يشاركونها مهمتها في تعزيز إنتاج الغذاء العالمي واستهلاكه عبر سلسلة إمداد غذائي أكثر شفافية واستدامة. من خلال التركيز على المنتجات عالية الجودة والممارسات الصديقة للبيئة والتقنيات المبتكرة، تمهد فارمر ماركت آسيا الطريق نحو تغيير جذري في الصناعة.
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