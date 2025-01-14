تحليل السوق التالي عن هاني أبوعاقلة كبير محللي الأسواق في XTB MENA

(MENAFN
- Your Mind media
) ١٣ يناير ٢٠٢٥
شهد الذهب تراجعًا خلال جلسة تداول اليوم، متأثراً سلبا بارتفاع الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية. وجاء هذا الانخفاض عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة، التي فاقت التوقعات، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل ومرونة الاقتصاد الأمريكي. وكانت تلك التطورات قد أسهمت بشكل جوهري في دفع المتداولين إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، لا سيما مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو تبني نهج أكثر حذراً خلال العام الحالي.
إلى جانب ذلك، فإن السياسات التي أعلن عنها الرئيس المنتخب ترامب، لا سيما تعهده بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، قد تسهم في تصاعد مخاطر التضخم، مما يزيد من تعقيد عملية صنع القرار لدى الاحتياطي الفيدرالي. في غضون ذلك، تترقب الاسواق صدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي يُتوقع أن تكون لها تأثير كبير في توجيه السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
ورغم الضغوط قصيرة الأجل التي تواجه أسعار الذهب، إلا أن التوقعات على المدى الطويل لا تزال إيجابية بشكل كبير. حيث يواصل الذهب ترسيخ مكانته كملاذ آمن، مدعومًا باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب استقرار الطلب من جانب البنوك المركزية.
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