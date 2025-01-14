نائب الرئيس المنتخب تحت قيادة دونالد ترامب يناقش إمكانية التوصل إلى "صفقة" بشأن غرينلاند

(MENAFN
) ناقش ج, د, فانس، نائب الرئيس المنتخب تحت قيادة دونالد ترامب، إمكانية التوصل إلى "صفقة" بشأن غرينلاند في ظل التصريحات المتكررة لترامب عن اهتمامه بضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة, وفي مقابلة تلفزيونية، أكد فانس أنه لا حاجة لاستخدام القوة العسكرية لتأمين غرينلاند، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية موجودة بالفعل في الجزيرة, كما أبرز أهمية غرينلاند الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواردها الطبيعية الضخمة.
كما أشار فانس أيضًا إلى أنه خلال زيارة له مؤخرًا إلى غرينلاند، التقى هو ودونالد ترامب
الابن بممثلين محليين أعربوا عن رغبتهم في تطوير هذه الموارد, ووفقًا لتقارير من "أكسيوس"، أفاد مصدران بأن الدنمارك أبلغت ترامب بشكل خاص عن استعدادها لمناقشة تعزيز الأمن في غرينلاند وزيادة الوجود العسكري الأمريكي هناك، دون المطالبة بالسيادة على الجزيرة.
وقد صرح ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصب الرئاسة في 20 يناير، بأن السيطرة الأمريكية على غرينلاند، التي هي منطقة ذات حكم ذاتي دنماركي، هي "ضرورة مطلقة", كما لم يستبعد ترامب استخدام الوسائل العسكرية أو الاقتصادية، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية على الدنمارك، لتحقيق هذا الهدف.
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