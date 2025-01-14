عدة وسائل إعلام روسية تفيد أن ال(اف اس بي) قد صنف رسميًا وسيلة الإعلام المستقلة "كومي ديلي" كـ "منظمة إرهابية"

(MENAFN
) أفادت عدة وسائل إعلام روسية أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي(اف اس بي) قد صنف رسميًا وسيلة الإعلام المستقلة "كومي ديلي" كـ "منظمة إرهابية", ويعد هذا أول تصنيف من نوعه ضد وسيلة إعلام من قبل جهاز الأمن الفيدرالي, وتشتهر "كومي ديلي" بتغطيتها لثقافة وحياة الناس في جمهورية كومي شمال غرب روسيا، وقد كانت ناقدة لغزو روسيا لأوكرانيا, وقد تعرضت الوسيلة الإعلامية لضغوط متزايدة من الحكومة الروسية، بما في ذلك حظر موقعها الإلكتروني وتغريم رئيس تحريرها بتهمة التحريض.
كما يزعم جهاز الأمن الفيدرالي أن "كومي ديلي" لها صلات مع "منتدى الأمم الحرة بعد روسيا"، وهو حركة تدعو إلى لامركزية وانهاء استعمار روسيا وتحويلها إلى 41 دولة مستقلة, وتنفي "كومي ديلي" أي ارتباط بالمنتدى, وفي أواخر ديسمبر، أكدت المحكمة العليا الروسية هذا التصنيف، مما يزيد من قمع الأصوات الإعلامية المستقلة المنتقدة للكرملين.
وتم تأسيس "منتدى الأمم الحرة بعد روسيا" على يد رجل الأعمال الأوكراني أوليغ ماجاليتيك ويقوده الناشط المنفي رسلان غاباسوف, وقد تم تصنيف المنتدى بالفعل من قبل السلطات الروسية على أنه "شخص غير مرغوب فيه" و"إرهابي"، متهمة إياه بدعم الإرهاب والتخريب, وتعد خطوة جهاز الأمن الفيدرالي جزءًا من حملة أوسع لقمع وسائل الإعلام المستقلة في روسيا، خاصة تلك المنتقدة للحكومة أو الداعية إلى استقلال المناطق، حيث اضطر العديد من الصحفيين إلى اللجوء إلى المنفى.
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