وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من تزايد الجهود الإسرائيلية لتحفيز نقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة

(MENAFN
) حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تزايد الجهود الإسرائيلية لتحفيز نقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، في إطار التحضير للضم المحتمل, تشمل هذه الإجراءات دعوات لتعزيز الاحتلال، وتوسيع المستوطنات، وجذب المزيد من المستوطنين إليها, وفي بيان صدر يوم الاثنين الموافق 13يناير، سلطت الوزارة الضوء على التهديد المتزايد الذي تشكله التصريحات والمواقف الرسمية الإسرائيلية التي تهدف إلى تعميق الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ومنذ ديسمبر الماضي، وافق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية على بناء 2,377 وحدة استيطانية جديدة، بما في ذلك 400 وحدة سكنية تم الموافقة عليها يوم الأربعاء الماضي، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت, يتماشى هذا التزايد في النشاط الاستيطاني مع قرار وزير المالية الإسرائيلي ووزير شؤون الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، بعقد اجتماعات أسبوعية للمجلس الأعلى للتخطيط للموافقة على خطط بناء المستوطنات، وهو ما يمثل تحولًا عن الممارسة السابقة التي كانت تتم فيها الاجتماعات كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.
كما أقرّت الحكومة الإسرائيلية في يوليو 2023، قرارًا يسمح لسموتريتش بالموافقة على خطط بناء المستوطنات بشكل مستقل، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة، وهو ما يعد تغييرًا في النظام السابق الذي كان يتطلب التنسيق مع الولايات المتحدة.
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