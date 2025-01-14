أمير قطر يستقبل وفدًا من حركة حماس لمناقشة آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 13يناير، استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفدًا من حركة حماس لمناقشة آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار التي تهدف إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة, وأكد أمير قطر على الموقف الثابت لبلاده تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها.
كما عُقد الاجتماع في قصر لوسيل، حيث استقبل أمير قطر وفد حماس الذي ترأسه خليل الحية, كما ناقش أمير قطر الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مع موفد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت مكغورك.
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