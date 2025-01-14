إسبانيا تفرض ضريبة 100 بالمئة على عقارات غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
) عرض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين الموافق 13 يناير, سلسلة من الإجراءات لمكافحة أزمة الإسكان في الدولة، ما يشمل فرض ضريبة نسبتها 100 بالمئة على شراء العقارات من قبل المستثمرين الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
كما بين رئيس الوزراء أن التدبير سوف يتضمن فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم سكنًا في الدولة، بنية "إعطاء أولوية" الإسكان للمقيمين ومواجهة المضاربة العقارية, وصرح سانشيز في منتدى اقتصادي في العاصمة الإسبانية مدريد أن هذا التدبير "غير المسبوق" بالنسبة لإسبانيا، ولكنه مطبق بالفعل في بلدان مثل كندا والدنمارك، وهو "مناسب وضروري للغاية" في ظل أزمة الإسكان الحالية.
كذلك ذكر سانشيز: "في عام 2023 وحده، اشترى مقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا. لم يكن الهدف من ذلك السكن فيها أو إسكان أقاربهم، بل فعلوا ذلك بشكل رئيسي للمضاربة وتحقيق الأرباح."
كما نوّه سانشيز أن ذلك، بالنظر إلى أزمة المساكن "لا يمكن السماح به"، مشددًا أن حكومة إسبانيا تستقبل الاستثمارات الأجنبية عندما تكون "منتجة"، وليست مضاربة, وقال رئيس الوزراء كذلك أنه سيطرح فرض ضرائب على المساكن السياحية "بالنظر إلى ما هي عليه، وهي نشاط تجاري."
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