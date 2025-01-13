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الأمين العام للحلف الأطلسي يدعو الدول الأوروبية إلى زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري

1/13/2025 11:32:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 1 (كونا) -- دعا الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الاثنين الدول الأوروبية إلى إقرار زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري معتبرا أن هذا الإنفاق يمثل شرطا ضروريا لتحقيق الأمن العسكري.
وحذر روته في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل من أن التقاعس عن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية سيجعل القارة عرضة للخطر في المستقبل القريب مشيرا إلى أهمية التعاون بين أعضاء الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي لضمان الأمن والاستقرار في مواجهة "التحديات المتزايدة".
واعتبر روته أن تحقيق أهداف القدرات العسكرية للحلف قد يتطلب من الدول الأعضاء إنفاق ما يصل إلى 7ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على تعزيز قدرات الدفاع مشيرا إلى أن هذا الرقم "يمكن تقليله من خلال الابتكار والشراء المشترك".
وقال روته إن نسبة 2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المخصصة للانفاق العسكري "غير كافية" في إشارة إلى النسبة التي وصل إليها مستوى إنفاق 23 من دول الحلف خلال العام 2024.
لكنه أشار إلى أن الشراء المشترك للأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الابتكار يمكن أن يقلل من حجم التمويل المطلوب.
وأضاف "إذا أخذنا ذلك في الاعتبار فلن نحتاج للوصول إلى ما نخشاه الآن وهو 6ر3 بالمئة او 7ر3 بالمئة حيث يمكننا تقليل هذا الرقم إلى حد ما ولكنه سيظل أعلى بكثير من 2 بالمئة وإذا لم نفعل ذلك فنحن آمنون الآن لكننا لن نكون كذلك خلال أربع أو خمس سنوات".
وأكد أن أوروبا بحاجة إلى تحمل نصيب أكبر من المسؤولية عن دفاعها ولكن بالتوازي مع تعزيز التعاون عبر الأطلسي لتحقيق أمن أقوى وأكثر تكاملا.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إن على أعضاء الناتو تخصيص 5 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي للدفاع وهو مستوى اعتبره المحللون غير ممكن سياسيا واقتصاديا بالنسبة لغالبية الأعضاء البالغ عددهم 32 دولة.
يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا استثنائيا بالعاصمة البلجيكية في الثالث من فبراير القادم لبحث الشأن الدفاعي بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني والأمين العام لحلف الناتو وذلك بعد أسبوعين من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتأتي هذه القمة بوقت حرج في ظل مخاوف من موقف ترامب بشأن دعم أوكرانيا ومطالبه المتكررة من دول حلف الناتو بزيادة إنفاقها العسكري. (النهاية)

أ ر ن / ر ج



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