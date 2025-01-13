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النمسا تؤكد التزامها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

1/13/2025 11:32:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 13 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الحكومة النمساوية المؤقتة ألكسندر شالنبرغ اليوم الاثنين على التزام بلاده بالبقاء شريكا قويا وموثوقا مع الاتحاد الأوروبي والعالم.
وشدد شالنبرغ في بيان صحفي بعد لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على أهمية التعاون الأوروبي في مواجهة التحديات الراهنة.
من جهتها أكدت ميتسولا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعول على النمسا كشريك موثوق.
كما اجتمع شالنبرغ مع مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس وناقش معها أهمية استمرار الاتحاد في تلبية تطلعات المواطنين النمساويين بمناسبة مرور 30 عاما على انضمام النمسا للاتحاد.
وتأتي زيارة رئيس الحكومة النمساوية المؤقتة في وقت تتابع الحكومات الأوروبية بقلق احتمال تولي اليمين المتطرف رئاسة الحكومة الجديدة في بلاده.
من جانبه اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن النمسا عضو نشط وموثوق في الاتحاد لكنه اكد في ذات الوقت على ضرورة احترام المؤسسات الأوروبية للخيارات السيادية التي تتخذها الدول الأعضاء. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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