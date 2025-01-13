النمسا تؤكد التزامها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 13 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الحكومة النمساوية المؤقتة ألكسندر شالنبرغ اليوم الاثنين على التزام بلاده بالبقاء شريكا قويا وموثوقا مع الاتحاد الأوروبي والعالم.
وشدد شالنبرغ في بيان صحفي بعد لقائه رئيسة البرلمان
الأوروبي روبرتا ميتسولا على أهمية التعاون الأوروبي في مواجهة التحديات الراهنة.
من جهتها أكدت ميتسولا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعول على النمسا كشريك موثوق.
كما اجتمع شالنبرغ مع مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس وناقش معها أهمية استمرار الاتحاد في تلبية تطلعات المواطنين النمساويين بمناسبة مرور 30 عاما على انضمام النمسا للاتحاد.
وتأتي زيارة رئيس الحكومة النمساوية المؤقتة في وقت تتابع الحكومات الأوروبية بقلق احتمال تولي اليمين المتطرف رئاسة الحكومة الجديدة في بلاده.
من جانبه اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن النمسا عضو نشط وموثوق في الاتحاد لكنه اكد في ذات الوقت على ضرورة احترام المؤسسات الأوروبية للخيارات السيادية التي تتخذها الدول الأعضاء. (النهاية)
ع م ق / ر ج
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