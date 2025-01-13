مصرف ليبيا المركزي: حجم الايرادات لعام 2024 بلغ 25 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 13 - 1 (كونا) -- أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين أن حجم الإيرادات لعام 2024 بلغ 5ر123 مليار دينار (25 مليار دولار) فيما بلغ حجم الانفاق 2ر132 مليار دينار (6ر26 مليار دولار).
واظهرت بيانات المصرف حول حجم الانفاق والإيرادات للعام 2024 أن مبيعات النفط تصدرت ايرادات ليبيا حيث بلغت 7ر76 مليار دينار (49ر15 مليار دولار) والإتاوات النفطية 1ر13 مليار دولار (64ر2 مليار دولار) بينما قدرت إيرادات الضرائب بنحو 5ر2 مليار (نصف مليار دولار) فيما بلغت حصة الخزانة في أرباح مصرف ليبيا المركزي 7 مليارات دينار (4ر1 مليار دولار) وإيرادات أخرى بقيمة مليار دينار (200 مليون دولار).
وقدرت النفقات المتعلقة بالرواتب بنحو 6ر67 مليار دينار (6ر13 مليار دولار) فيما بلغ الانفاق على مخصصات التنمية 22 مليار (4ر4 مليار دولار) فيما تم تخصيص 1ر16 مليار دينار للدعم (25ر3 مليار دولار). (النهاية)
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