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الأمم المتحدة: استمرار تقلب الوضع الأمني في سوريا يؤثر على توفير المياه لسكان الشمال الشرقي

1/13/2025 11:32:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 1 (كونا) -- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الاثنين إن الوضع الأمني لا يزال متقلبا في أجزاء من سوريا وإن "الأعمال العدائية" استمرت في محافظة إدلب وأثرت على المناطق المحيطة بسد (تشرين) المعطل عن العمل منذ أكثر من شهر.
وأوضح المكتب الأممي في بيان على موقعه الالكتروني أن "أكثر من 403 آلاف شخص يعيشون في مدينتي (منبج) و(كوباني) لا يزالون يفتقرون للوصول إلى المياه فيما تواجه أغلب القرى في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور نقصا في مياه الشرب بسبب عدم كفاية عدد محطات المياه العاملة".
من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون "عقد اجتماعا بناء مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني أثناء حضوره اجتماعات الرياض بشأن سوريا".
وأضاف دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الاجتماع ركز على "تعزيز الانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية ومعالجة التحديات التي تواجهها سوريا بعد سقوط نظام الأسد".
وأكد المسؤول الأممي أن المناقشات التي دارت في المملكة العربية السعودية "أكدت على أهمية الانتقال الموثوق والشامل بقيادة السوريين وبدعم دولي صادق لمساعدة سوريا على إدارة انتقالها بسلام ومساعدة شعبها في إطلاق إعادة بناء بلادهم".
واختتم الأحد في العاصمة السعودية الرياض اجتماع دولي بحث تحقيق الاستقرار في سوريا وضمان وحدة أراضيها كما ناقش رفع العقوبات المفروضة عليها. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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