الرئيس الفرنسي يهنئ نواف سلام لتعيينه رئيسا للحكومة اللبنانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 13 - 1 (كونا) -- هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الاثنين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على تعيينه في منصبه مؤكدا "تزايد الامل بالتغيير" في لبنان.
واعرب ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعي
(اكس) تمنياته لسلام كل التوفيق في تشكيل حكومة "تخدم كل اللبنانيين مؤكدا انه بعد بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان”ارتفعت الآمال بالتغيير“ في لبنانز
وأعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الإثنين تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنطوان شقير في ختام الاستشارات النيابية انه بعد أن تشاور الرئيس جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعه على نتائج الاستشارات رسميا بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN13012025000071011013ID1109086794
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