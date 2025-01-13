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الرئيس الفرنسي يهنئ نواف سلام لتعيينه رئيسا للحكومة اللبنانية

1/13/2025 11:32:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 1 (كونا) -- هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على تعيينه في منصبه مؤكدا "تزايد الامل بالتغيير" في لبنان.
واعرب ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) تمنياته لسلام كل التوفيق في تشكيل حكومة "تخدم كل اللبنانيين مؤكدا انه بعد بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان”ارتفعت الآمال بالتغيير“ في لبنانز
وأعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الإثنين تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنطوان شقير في ختام الاستشارات النيابية انه بعد أن تشاور الرئيس جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعه على نتائج الاستشارات رسميا بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة. (النهاية)

م ع / ه س ص



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