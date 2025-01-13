Tuesday, 14 January 2025 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر والمانيا توقعان اتفاقا لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع حول الهجرة

1/13/2025 11:32:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 1 (كونا) -- وقعت مصر والمانيا اليوم الإثنين اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط وسفير ألمانيا لدى مصر يورجن شولتس.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان أن الاتفاقية وقع عليها كل من نائب وزير الخارجية والهجرة السفير نبيل حبشي ومديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر الدكتورة ريجينا كوالمان بحضور رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر آن كوفيد.
وأكدت المشاط عقب التوقيع أن المركز يعد أحد محاور التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي وألمانيا كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأشارت إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي أو مبادلة الديون من أجل التنمية حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو (نحو 5ر29 مليون دولار أمريكي ).
كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
ونوهت المشاط بأن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في مصر ليسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية ويسهم أيضا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030 مبينة أن المشروع يستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وقالت إن الحكومة المصرية تسعى إلى تقديم حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري فضلا عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية.
واعتبرت في الوقت ذاته أن هذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا والابتكار. (النهاية)

أ س م



MENAFN13012025000071011013ID1109086793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث