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ولي العهد السعودي والرئيس البرازيلي يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة

1/13/2025 11:32:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 13 - 1 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة الانباء السعودية ان جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس البرازيلي.
وذكرت الوكالة انه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات. (النهاية)

ف ن / ر ج



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