ولي العهد السعودي والرئيس البرازيلي يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 13 - 1 (كونا) -- بحث ولي العهد
السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة الانباء السعودية ان جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس البرازيلي.
وذكرت الوكالة انه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات. (النهاية)
ف ن / ر ج
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