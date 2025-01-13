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بايدن يؤكد أنه ترك للادارة المقبلة أمريكا أقوى وتحالفات أوثق وأعداء ومنافسين أضعف

1/13/2025 11:32:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 1 (كونا) -– أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين أن عهده ترك لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي ستتسلم حكم الولايات المتحدة الأسبوع المقبل "أمريكا أقوى وتحالفات أوثق وأعداء ومنافسين أضعف" ودعاها إلى البناء على نهج سياسته الخارجية.
وقال بايدن في كلمته الأخيرة بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة قبل تنصيب الرئيس المنتخب الإثنين المقبل "لقد بدأ عصر جديد.. في هذه السنوات الأربع واجهنا أزمات وتم اختبارنا لكننا خرجنا من هذه الاختبارات أقوى في رأيي مما كنا عليه عندما دخلنا فيها".
وأشار الى أن "هناك تحديات خطيرة للولايات المتحدة يجب مواصلة التعامل معها في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والبحر الأحمر وكوريا الشمالية ومن المؤكد أن تحديات جديدة ستظهر في الأشهر والسنوات المقبلة".
وأضاف "أن أمريكا تتولى القيادة مرة أخرى وتوحد الدول وتضع الأجندات وتجمع الآخرين معا وراء خططنا ورؤيتنا وهي لم تعد في حالة حرب وقامت باستثمارات تاريخية في توليد أقوى اقتصاد في العالم وأصبحت الآن في وضع أفضل بكثير للفوز بالمستقبل ضد أي منافس".
وسلط الضوء على جهود التوصل الى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة مؤكدا "نحن على وشك التوصل إلى اقتراح طرحته بالتفصيل قبل أشهر (في 31 مايو الماضي) والذي أصبح يؤتي ثماره أخيرا" مؤكدا "أننا نضغط بقوة لإغلاق هذا الملف ونعمل بشكل عاجل لإتمام الصفقة".
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط كذلك دعا بايدن الإدارة المقبلة إلى "التأكد من أن سقوط (الرئيس السوري السابق بشار) الأسد لا يؤدي إلى عودة ظهور ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا وفي مختلف أنحاء المنطقة" كما حثها على "مواصلة الالتزام بأن أمريكا لن تسمح أبدا لإيران بالحصول على سلاح نووي".
ودافع بايدن عن قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021 مشيرا إلى أنه "أول رئيس منذ عقود لا يترك الحرب في أفغانستان لخليفته" معربا عن اعتقاده بأن "التهديد الأساسي لتنظيم (القاعدة) في المستقبل لن يكون صادرا من أفغانستان بل من مكان آخر".
ولفت إلى أنه على الرغم من إنهاء التواجد العسكري على الأرض "فقد استخدمنا قدراتنا وراء الأفق لضرب أفغانستان وأماكن أخرى عندما كان لزاما علينا ذلك" مقدما اغتيال زعيم (القاعدة) أيمن الظواهري في عام 2022 بالعاصمة الأفغانية كابول مثالا على ذلك.
وعلى صعد أخرى قال بايدن "كان هناك منافسة شرسة جارية (عندما تسلم منصبه) بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا والقيم الإنسانية وغير ذلك الكثير بينما في الوقت الحالي تفوز الولايات المتحدة بالمنافسة العالمية بفضل إدارتنا".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى نقاط أساسية في سياسة إدارته الخارجية وأبرزها تمكين حلف شمالي الأطلسي (ناتو) بحيث "أصبح أكثر قدرة مما كان عليه في أي وقت مضى" وتقوية شراكات الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبناء تحالفات جديدة "لتحدي سلوك الصين العدواني وإعادة التوازن للقوة في المنطقة".
وأفاد بأنه "في البحر الأحمر جمعنا أكثر من 20 دولة لحماية السفن المدنية من هجمات الحوثيين والدفاع عن حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم."
وفيما يتعلق بالنزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على "أننا ساعدنا الأوكرانيين على إيقاف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والآن بعد ما يقرب من ثلاث سنوات فشل بوتين في تحقيق أي من أهدافه الاستراتيجية" مشيرا في المقابل الى أن "هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به ولا يمكننا أن نبتعد" فيما يعتبر بمثابة دعوة للادارة الجديدة لاتباع النهج ذاته.
وتطرق بايدن إلى النهج "العسكري والاقتصادي" الذي اتبعته إدارته للتعامل مع إيران منوها "بتحالف الدول" الذي حشدته والذي جعل "الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة يرثى لها" بحسب تعبيره بالإضافة إلى إضعاف حلفائها في المنطقة.
وبخصوص الصين قال بايدن "اليوم أستطيع أن أبلغ الشعب الأمريكي أننا في وضع استراتيجي أفضل في المنافسة الطويلة الأجل مع الصين مقارنة بما كنا عليه عندما توليت منصبي".
وأضاف "أنتم تتذكرون جميعا أن العديد من الخبراء توقعوا أنه من المحتم أن يتفوق اقتصاد الصين على اقتصادنا ووفقا للعديد من التوقعات (السابقة) سيحدث ذلك بحلول عام 2030 أو بعد ذلك بفترة وجيزة لكن الآن وفقا لأحدث التوقعات وفقا للمسار الحالي للصين فلن تتفوق علينا أبدا".
وتحدث كذلك عن استعادة أكثر من 75 من الرهائن الأمريكيين في دول مختلفة معتبرا أن ذلك "مثال آخر على قوة تحالفاتنا".
ودعا بايدن إدارة ترامب المقبلة إلى "المضي قدما" في قضايا كانت محورية في عهده وهي الحفاظ على الريادة العالمية في مجالات "الذكاء الاصطناعي والرقائق وغيرها من التقنيات الحيوية".
وأكد أن "الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إعادة تشكيل الاقتصادات والحكومات والأمن القومي والمجتمعات بأكملها ويجب أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤنا الأقرب فهم من يقودون الطريق لضمان احترام حقوق الشعوب وحماية سلامتهم وتأمين بياناتهم".
كما أشار الى مبادرات إدارته في مجال مكافحة تغير المناخ ودعم الدول النامية واستعادة السيطرة على سلاسل التوريد وغيرها من الخطوات التي اتخذتها على الصعيد العالمي داعيا الإدارة القادمة إلى السير فيها كذلك.
وختم الرئيس الأمريكي بالقول "اليوم أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى بشأن مستقبلنا". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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