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الرئيس الأمريكي يزيد التمويل الفيدرالي للاستجابة لحرائق كاليفورنيا ويتعهد بمواصلة العمل لاحتوائها

1/13/2025 11:32:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 1 (كونا) -- أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين بزيادة الأموال الفيدرالية لصالح ولاية كاليفورنيا من أجل تعزيز جهود الاستجابة لحرائق الغابات التي تشهدها الولاية منذ السابع من يناير الجاري.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أنه بموجب أمر من بايدن "تمت زيادة الأموال الفيدرالية لإزالة الحطام وتدابير الحماية في حالات الطوارئ بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة إلى 100 بالمئة".
وفي بيان منفصل قال بايدن إنه وجه فريقا من أجل الاستجابة السريعة "لأي طلب للحصول على مساعدة فيدرالية إضافية في مكافحة الحرائق".
وأضاف بايدن أنه بناء على توجيهاته "تم إرسال مئات الموظفين الفيدراليين مع دعم جوي وأرضي فيدرالي فريد إلى كاليفورنيا دعما لجهود مكافحة الحرائق ومساعدة المجتمعات المحتاجة".
وأوضح أن إدارته "تظل تركز بشدة على مساعدة الناجين وسنستمر في استغلال كل أداة متاحة" لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
وعبر البيان عن أسف بايدن على "24 روحا بريئة فقدناها في حرائق الغابات في جميع أنحاء لوس أنجلوس" مشيدا ب"رجال الإطفاء الشجعان الذين يعملون من أجل إخماد هذه الحرائق".
وتقول إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن الظروف التي تشجع خطر الحرائق مستمرة في جنوب الولاية حتى بعد غد الأربعاء.
وذكرت الإدارة في بيان أن أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا من سان لويس أوبيسبو إلى سان دييغو تتعرض لخطر كبير من الانتشار السريع للحرائق بسبب الرياح المهددة للحياة وانخفاض الرطوبة بشكل خطير.
وكانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ قد حذرت في وقت سابق من أن الوضع "لا يزال حرجا" في مدينة لوس أنجلوس وحثت السكان على البقاء في حالة يقظة.
وكان الرئيس بايدن قد أعلن الأربعاء الماضي اعتبار ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب حرائق لوس أنجلوس وأعطى توجيهات بتوفير المساعدات الفيدرالية للأفراد المتضررين فضلا عن تخصيص تمويل فيدرالي للتدابير الوقائية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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