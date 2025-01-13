موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا يقول إنه سيتم قريبا جدا إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا ويشير إلى ترتيبات جارية للقيام بزيارة إلى لبنان.

الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين الدكتور عادل محمد عبدالله الزامل وكيلا لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

بيروت - الرئاسة اللبنانية تعلن تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء حيث حصل على 84 صوتا من أصل 128 مقابل 9 اصوات لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حين امتنع 35 نائبا عن تسمية أي شخصية.

واشنطن - السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق المشتعلة منذ نحو اسبوع في مدينة (لوس أنجلوس) إلى 24 قتيلا وسط تحذيرات من تداعيات الرياح الشديدة المتوقعة على الولاية مطلع الاسبوع الجاري.

جنيف - الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والقوى الأوروبية فرنسا بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي تبدأ في مدينة جنيف السويسرية وتركز على رفع العقوبات والاتفاق النووي.

رام الله - هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تعلن استشهاد الأسير لدى الاحتلال الاسرائيلي معتز أبو زنيد (35 عاما) من بلدة (دورا) القريبة من مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) الاسرائيلي جراء تدهور وضعه الصحي.

كوالالمبور - الشرطة التايلندية تعلن اصابة 10 من رجال الأمن بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة بالقرب من مركز شرطة في منطقة (موانغ) بمدينة (باتاني) الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن قتل 27 مسلحا في عملية أمنية باقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان والمحاذي مع الحدود الأفغانية ويشير الى أنه تم تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة (كاتشسي) بالاقليم المذكور. (النهاية) ر ج