موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا يقول إنه سيتم قريبا جدا إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا ويشير إلى ترتيبات جارية للقيام بزيارة إلى لبنان.
الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين الدكتور عادل محمد عبدالله الزامل وكيلا لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
بيروت - الرئاسة اللبنانية تعلن تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان حيث حصل على 84 صوتا من أصل 128 مقابل 9 اصوات لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حين امتنع 35 نائبا عن تسمية أي شخصية.
واشنطن - السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق المشتعلة منذ نحو اسبوع في مدينة (لوس أنجلوس) إلى 24 قتيلا وسط تحذيرات من تداعيات الرياح الشديدة المتوقعة على الولاية مطلع الاسبوع الجاري.
جنيف - الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والقوى الأوروبية فرنسا بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي تبدأ في مدينة جنيف السويسرية وتركز على رفع العقوبات والاتفاق النووي.
رام الله - هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تعلن استشهاد الأسير لدى الاحتلال الاسرائيلي معتز أبو زنيد (35 عاما) من بلدة (دورا) القريبة من مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) الاسرائيلي جراء تدهور وضعه الصحي.
كوالالمبور - الشرطة التايلندية تعلن اصابة 10 من رجال الأمن بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة بالقرب من مركز شرطة في منطقة (موانغ) بمدينة (باتاني) الواقعة في أقصى جنوب البلاد.
اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن قتل 27 مسلحا في عملية أمنية باقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان والمحاذي مع الحدود الأفغانية ويشير الى أنه تم تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة (كاتشسي) بالاقليم المذكور. (النهاية) ر ج
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