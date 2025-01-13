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رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع القائم بأعمال سفارة سريلانكا

1/13/2025 11:32:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استقبل‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الغرفة،‭ ‬مادوكا‭ ‬سيلفا،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬سريلانكا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تناول‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وسريلانكا،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬أوسع‭ ‬وشراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬للبلدين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬ناس‭ ‬أهمية‭ ‬تقوية‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬فرصاً‭ ‬أكبر‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وسريلانكا‭ ‬تجاوز‭ ‬19‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬إمكانات‭ ‬كبيرة‭ ‬للتوسع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬قطاعات‭ ‬رئيسية‭ ‬تحمل‭ ‬فرصاً‭ ‬كبيرة‭ ‬للتعاون،‭ ‬مثل‭ ‬الزراعة،‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬والمنسوجات،‭ ‬بوصفها‭ ‬مجالات‭ ‬واعدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬أكبر‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشادت‭ ‬مادوكا‭ ‬سيلفا‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬سريلانكا‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الترويج‭ ‬للمملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬رائدة‭ ‬وخلق‭ ‬شراكات‭ ‬تدعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يعكس‭ ‬الرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وسريلانكا،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اقتصادية‭ ‬طموحة‭ ‬تخدم‭ ‬المصالح‭ ‬الثنائية‭.‬

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