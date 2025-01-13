رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع القائم بأعمال سفارة سريلانكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
استقبل سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، في مقر الغرفة، مادوكا سيلفا، القائم بأعمال سفارة سريلانكا لدى مملكة البحرين، في لقاء تناول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين وسريلانكا، مع التركيز على استكشاف فرص استثمارية أوسع وشراكات استراتيجية جديدة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.
وخلال الاجتماع، أكد ناس أهمية تقوية الروابط بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، مما يتيح فرصاً أكبر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وسريلانكا تجاوز 19.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس إمكانات كبيرة للتوسع التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
كما تمت مناقشة قطاعات رئيسية تحمل فرصاً كبيرة للتعاون، مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والمنسوجات، بوصفها مجالات واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتم التأكيد على أهمية هذه المجالات في دعم أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص أكبر للمستثمرين من كلا البلدين.
من جهتها، أشادت مادوكا سيلفا بالدور المحوري الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، مؤكدة حرص سريلانكا على توسيع آفاق التعاون مع البحرين، مشيرة إلى أهمية الترويج للمملكة كوجهة استثمارية رائدة وخلق شراكات تدعم المصالح المشتركة.
وأوضحت أن هذا اللقاء يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين وسريلانكا، والعمل على تحقيق أهداف اقتصادية طموحة تخدم المصالح الثنائية.
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