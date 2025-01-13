إبراهيم خليل كانو و((فالفولين جلوبال أوبريشنز)) التابعة لأرامكو تعقدان مؤتمرا لشبكة تجار زيوت التشحيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
عقدت شركة إبراهيم خليل كانو وشركة فالفولين للمنتجات العالميّة (فالفولين جلوبال أوبريشنز) مؤتمرًا للشبكة المحليّة لتجار زيوت التشحيم في فندق الدبلومات راديسون بلو. حضر المؤتمر نخبة من كبار مسؤولي الإدارة العليا من الجانبين، بالإضافة إلى أكثر من 250 تاجرًا محليًا لمنتجات فالفولين.
سلطت الفعالية الضوء على الأهمية الاستراتيجيّة لاستحواذ شركة أرامكو السعوديّة على أعمال شركة فالفولين، مؤكدةً التأثير الإيجابي لهذه الصفقة على السوق البحرينيّة. إذ تهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة خطط الشركة وأهدافها في أن تصبح إحدى أبرز العلامات التجاريّة المتكاملة في مجال زيوت التشحيم في العالم. كما شكّل المؤتمر منصة فعّالة ومهمة لبناء علاقات الأعمال ومشاركة أهداف المبيعات لعام 2025.
وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم خليل كانو السيد كريغ هاردي: «أتاح لنا هذا المؤتمر فرصة استراتيجيّة قيّمة للتواصل مع شبكة التجار ومناقشة التطوّرات المستقبليّة للأعمال. ولا شك أن استحواذ أرامكو على أعمال فالفولين يأذن ببداية عهد جديد لهذه العلامة العالميّة الرائدة في مجال زيوت التشحيم. ونحن واثقون أن هذه الشراكة المثمرة ستواصل النمو والازدهار وتقديم قيمة استثنائيّة لجميع عملائنا في مملكة البحرين».
ومن جهته قال رئيس قسم مبيعات فالفولين جلوبال أوبريشنز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا السيد كريم هاشم: «تسعى فالفولين إلى تعزيز إرثها العريق الذي يمتد على مدار 150 عامًا من الثقة والنجاح، والنجاح. وعليه، فإن استحواذ أرامكو على أعمال الشركة سيساهم في دفع مسيرتها لتصبح إحدى أهم المؤسسات الرائدة بالقطاع على صعيد المنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد، تتمتع السوق البحرينيّة بإمكانات هائلة وواعدة لتوسيع نطاق أنشطتنا وتوطيد علاقاتنا مع عملائنا. ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحفيز نمو اقتصاد مملكة البحرين وإرساء شراكات متينة ومثمرة تعود بالنفع على جميع الأطراف».
يُشار إلى أن فالفولين تتمتع بحضور واسع في أكثر من 140 دولة حول العالم، وتشمل مجموعة منتجاتها زيوت المحركات، وسوائل المكابح والقابض، والزيوت الهيدروليكيّة، ومواد التشحيم، وسوائل تبريد المحركات لسيّارات الركاب والدراجات الناريّة والشاحنات الثقيلة ورياضات السيّارات والمعدات الخاصة، كما تخدم العديد من القطاعات الأخرى مثل الطيران والصناعة والسيّارات والقطاع البحري.
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