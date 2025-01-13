Tuesday, 14 January 2025 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إبراهيم خليل كانو و((فالفولين جلوبال أوبريشنز)) التابعة لأرامكو تعقدان مؤتمرا لشبكة تجار زيوت التشحيم

1/13/2025 11:32:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

عقدت‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬وشركة‭ ‬فالفولين‭ ‬للمنتجات‭ ‬العالميّة‭ (‬فالفولين‭ ‬جلوبال‭ ‬أوبريشنز‭) ‬مؤتمرًا‭ ‬للشبكة‭ ‬المحليّة‭ ‬لتجار‭ ‬زيوت‭ ‬التشحيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭. ‬حضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬تاجرًا‭ ‬محليًا‭ ‬لمنتجات‭ ‬فالفولين‭.‬

سلطت‭ ‬الفعالية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬لاستحواذ‭ ‬شركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعوديّة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬شركة‭ ‬فالفولين،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لهذه‭ ‬الصفقة‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬البحرينيّة‭. ‬إذ‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬وأهدافها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجاريّة‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زيوت‭ ‬التشحيم‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬شكّل‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬فعّالة‭ ‬ومهمة‭ ‬لبناء‭ ‬علاقات‭ ‬الأعمال‭ ‬ومشاركة‭ ‬أهداف‭ ‬المبيعات‭ ‬لعام‭ ‬2025‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬السيد‭ ‬كريغ‭ ‬هاردي‭: ‬‮«‬أتاح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬استراتيجيّة‭ ‬قيّمة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬التجار‭ ‬ومناقشة‭ ‬التطوّرات‭ ‬المستقبليّة‭ ‬للأعمال‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬استحواذ‭ ‬أرامكو‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬فالفولين‭ ‬يأذن‭ ‬ببداية‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬لهذه‭ ‬العلامة‭ ‬العالميّة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زيوت‭ ‬التشحيم‭. ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬ستواصل‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائيّة‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬مبيعات‭ ‬فالفولين‭ ‬جلوبال‭ ‬أوبريشنز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬السيد‭ ‬كريم‭ ‬هاشم‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬فالفولين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬إرثها‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬150‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والنجاح،‭ ‬والنجاح‭. ‬وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬استحواذ‭ ‬أرامكو‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرتها‭ ‬لتصبح‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬بالقطاع‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تتمتع‭ ‬السوق‭ ‬البحرينيّة‭ ‬بإمكانات‭ ‬هائلة‭ ‬وواعدة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أنشطتنا‭ ‬وتوطيد‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬عملائنا‭. ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬نمو‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإرساء‭ ‬شراكات‭ ‬متينة‭ ‬ومثمرة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فالفولين‭ ‬تتمتع‭ ‬بحضور‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬منتجاتها‭ ‬زيوت‭ ‬المحركات،‭ ‬وسوائل‭ ‬المكابح‭ ‬والقابض،‭ ‬والزيوت‭ ‬الهيدروليكيّة،‭ ‬ومواد‭ ‬التشحيم،‭ ‬وسوائل‭ ‬تبريد‭ ‬المحركات‭ ‬لسيّارات‭ ‬الركاب‭ ‬والدراجات‭ ‬الناريّة‭ ‬والشاحنات‭ ‬الثقيلة‭ ‬ورياضات‭ ‬السيّارات‭ ‬والمعدات‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬تخدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الطيران‭ ‬والصناعة‭ ‬والسيّارات‭ ‬والقطاع‭ ‬البحري‭.‬

MENAFN13012025000055011008ID1109086762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث