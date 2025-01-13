إبراهيم خليل كانو و((فالفولين جلوبال أوبريشنز)) التابعة لأرامكو تعقدان مؤتمرا لشبكة تجار زيوت التشحيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

عقدت‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬وشركة‭ ‬فالفولين‭ ‬للمنتجات‭ ‬العالميّة‭ (‬فالفولين‭ ‬جلوبال‭ ‬أوبريشنز‭) ‬مؤتمرًا‭ ‬للشبكة‭ ‬المحليّة‭ ‬لتجار‭ ‬زيوت‭ ‬التشحيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭. ‬حضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬تاجرًا‭ ‬محليًا‭ ‬لمنتجات‭ ‬فالفولين‭.‬

سلطت‭ ‬الفعالية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬لاستحواذ‭ ‬شركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعوديّة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬شركة‭ ‬فالفولين،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لهذه‭ ‬الصفقة‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬البحرينيّة‭. ‬إذ‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬وأهدافها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجاريّة‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زيوت‭ ‬التشحيم‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬شكّل‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬فعّالة‭ ‬ومهمة‭ ‬لبناء‭ ‬علاقات‭ ‬الأعمال‭ ‬ومشاركة‭ ‬أهداف‭ ‬المبيعات‭ ‬لعام‭ ‬2025‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬السيد‭ ‬كريغ‭ ‬هاردي‭: ‬‮«‬أتاح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬استراتيجيّة‭ ‬قيّمة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬التجار‭ ‬ومناقشة‭ ‬التطوّرات‭ ‬المستقبليّة‭ ‬للأعمال‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬استحواذ‭ ‬أرامكو‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬فالفولين‭ ‬يأذن‭ ‬ببداية‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬لهذه‭ ‬العلامة‭ ‬العالميّة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زيوت‭ ‬التشحيم‭. ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬ستواصل‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائيّة‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬مبيعات‭ ‬فالفولين‭ ‬جلوبال‭ ‬أوبريشنز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬السيد‭ ‬كريم‭ ‬هاشم‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬فالفولين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬إرثها‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬150‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والنجاح،‭ ‬والنجاح‭. ‬وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬استحواذ‭ ‬أرامكو‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرتها‭ ‬لتصبح‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬بالقطاع‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تتمتع‭ ‬السوق‭ ‬البحرينيّة‭ ‬بإمكانات‭ ‬هائلة‭ ‬وواعدة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أنشطتنا‭ ‬وتوطيد‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬عملائنا‭. ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬نمو‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإرساء‭ ‬شراكات‭ ‬متينة‭ ‬ومثمرة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فالفولين‭ ‬تتمتع‭ ‬بحضور‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬منتجاتها‭ ‬زيوت‭ ‬المحركات،‭ ‬وسوائل‭ ‬المكابح‭ ‬والقابض،‭ ‬والزيوت‭ ‬الهيدروليكيّة،‭ ‬ومواد‭ ‬التشحيم،‭ ‬وسوائل‭ ‬تبريد‭ ‬المحركات‭ ‬لسيّارات‭ ‬الركاب‭ ‬والدراجات‭ ‬الناريّة‭ ‬والشاحنات‭ ‬الثقيلة‭ ‬ورياضات‭ ‬السيّارات‭ ‬والمعدات‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬تخدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الطيران‭ ‬والصناعة‭ ‬والسيّارات‭ ‬والقطاع‭ ‬البحري‭.‬