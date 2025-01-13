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الكشف عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل

1/13/2025 11:29:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة ومراحل تنفيذه، والذي توقعت واشنطن التوصل إليه خلال هذا الأسبوع.


ونقلت الوسائل عن مصادر أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرا في غزة في المرحلة الأولى.
وقالت إن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى.


واضافت ستبدأ مفاوضات المراحل اللاحقة بعد 16 يوما من سريان وقف إطلاق النار في القطاع.


كما نقلت جيروزاليم بوست عن المصدر أن من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما.


وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بقطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.


ويأتي الكشف عن بنود الاتفاق المحتمل في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات في إسرائيل لاستقبال أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الصفقة المفترضة، وتلقي قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين سيفرج عنهم ضمن اصلفقة نفسها.

وخلال مختلف مراحل التفاوض، ظلت حركة حماس تشدد على أن اتفاق يجب أن يفضي إلى وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى ديارهم في قطاع غزة.
وقبل يومين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية -وصفتها بالمطلعة- أن الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل وتضمن إعادة كل المحتجزين الإسرائيليين.

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