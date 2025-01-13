الكشف عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة ومراحل تنفيذه، والذي توقعت واشنطن التوصل إليه خلال هذا الأسبوع.
ونقلت الوسائل عن مصادر أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرا في غزة في المرحلة الأولى.
وقالت إن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى.
واضافت ستبدأ مفاوضات المراحل اللاحقة بعد 16 يوما من سريان وقف إطلاق النار في القطاع.
كما نقلت جيروزاليم بوست عن المصدر أن من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما.
وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بقطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.
ويأتي الكشف عن بنود الاتفاق المحتمل في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات في إسرائيل لاستقبال أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الصفقة المفترضة، وتلقي قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين سيفرج عنهم ضمن اصلفقة نفسها.
وخلال مختلف مراحل التفاوض، ظلت حركة حماس تشدد على أن اتفاق يجب أن يفضي إلى وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى ديارهم في قطاع غزة.
وقبل يومين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية -وصفتها بالمطلعة- أن الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل وتضمن إعادة كل المحتجزين الإسرائيليين.
MENAFN13012025000072011014ID1109086749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.