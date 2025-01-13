حماس تؤكد حرصها على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة

أكّدت حركة (حماس) الاثنين، حرصها على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة.



وجاءت تصريحات "حماس" خلال مباحثات هاتفية لرئيس مجلس شورى الحركة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، ورئيس الحركة في غزة خليل الحية مع المخابرات التركي إبراهيم كالين.



وبحث درويش والحية في اتصالين هاتفيين منفصلين مع كالين، تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.



واستعرضا التقدم الحالي في المفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة قطرية مصرية.

وكان مسؤول في حركة "حماس" قد قال، إنّ المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.-(وكالات)