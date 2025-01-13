حماس تؤكد حرصها على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكّدت حركة (حماس) الاثنين، حرصها على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة.
وجاءت تصريحات "حماس" خلال مباحثات هاتفية لرئيس مجلس شورى الحركة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، ورئيس الحركة في غزة خليل الحية مع وزير المخابرات التركي إبراهيم كالين.
وبحث درويش والحية في اتصالين هاتفيين منفصلين مع كالين، تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
واستعرضا التقدم الحالي في المفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة قطرية مصرية.
وكان مسؤول في حركة "حماس" قد قال، إنّ المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.-(وكالات)
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